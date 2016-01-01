سید محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بارندگی های اخیر استان اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه بارشی که طی روز های گذشته در استان لرستان فعال بود بارش های نسبتا خوبی را در اکثر نقاط استان به جای گذاشت.

وی میزان بارش های چهارشنبه در مرکز استان را ۲۳ میلی متر دانست و افزود: بیشترین میزان بارش های این روز مربوط به ایستگاه شول آباد به میزان ۳۹ میلی متر و کمترین بارش ها مربوط به ایستگاه نورآباد به میزان شش میلی متر بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان از ورود سامانه بارشی جدید در استان خبر داد و بیان داشت: از امروز جمعه باید منتظر ورود یک سامانه بارشی نسبتا فعال به جو استان باشیم.

هاشمی اضافه کرد: پیش بینی می کنیم برای بعدازظهر و شب جمعه و حتی ساعاتی از روز شنبه بارش هایی به شکل برف و باران در اکثر نقاط استان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مدل ها شدت بارش ها را طوری نشان دادند که اخطاریه ای مبنی بر آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و اختلال در تردد جاده ای به ویژه در جاده های کوهستانی به علت بارش برف صادر کردیم.