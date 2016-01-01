به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش پنجشنبه شب در جلسه تخصصی با موضوع زغال‌سنگ کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی ۵۰.۸ درصد جمعیت کشور با بیش از ۴۰ میلیون نفر را زیر پوشش قرار داده است.

وی تصریح کرد: در سازمان تامین اجتماعی پنج میلیون نفر مستمری‌بگیر و ۳۵ میلیون نفر بیمه شده داریم که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: پرداخت مستمری، تامین هزینه‌های درمان و ۱۶ مورد خدمات به مستمری‌بگیران، ۱۸ مزیت بیمه‌ای از جمله بیمه بیکاری، غرامت، هزینه کفن و دفن، هزینه ازدواج را به بیمه‌شدگان درمان ارائه می‌کنیم.

وی با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند، گفت: دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد.

نوربخش یادآور شد: در سال جاری هر ماه چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که از این میزان سه هزار میلیارد تومان برای مستمری و بیمه بیکاری و یک‌هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه کرده ایم و حدود ۱۰۰ میلیارد کل هزینه های لجستیک سازمان است.

وی گفت: تمام مستمری بگیران بدون تاخیرپرداخت حتی یک روز حقوق خود را دریافت داشته اند و این از افتخارات دولت محسوب می شود.

نوربخش با بیان اینکه صندوق‌های بیمه اجتماعی می توانند در توسعه نقش داشته باشند و موتور توسعه محسوب می شوند، افزود: در دولت‌های نهم و دهم پنج مدیرعامل در تامین اجتماعی تغییر کرد و هم‌اکنون رعایت قانون اصل سازمان محسوب می شود و همه همکاران باید قانون را رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی راه حل نهایی مشکلات بازنشستگان فولاد را در برنامه ششم و بودجه سال آینده دانست و گفت: انشاءالله حقوق‌های بازنشستگان تنها با حداکثر یک ماه تاخیر پرداخت خواهد شد.