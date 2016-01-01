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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد

دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد

کرمان - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش پنجشنبه شب در جلسه تخصصی با موضوع زغال‌سنگ کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی ۵۰.۸ درصد جمعیت کشور با بیش از ۴۰ میلیون نفر را زیر پوشش قرار داده است.

وی تصریح کرد: در سازمان تامین اجتماعی پنج میلیون نفر مستمری‌بگیر و ۳۵ میلیون نفر بیمه شده داریم که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: پرداخت مستمری، تامین هزینه‌های درمان و ۱۶ مورد خدمات به مستمری‌بگیران، ۱۸ مزیت بیمه‌ای از جمله بیمه بیکاری، غرامت، هزینه کفن و دفن، هزینه ازدواج را به بیمه‌شدگان درمان ارائه می‌کنیم.

وی با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند، گفت: دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد.

نوربخش یادآور شد: در سال جاری هر ماه چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که از این میزان سه هزار میلیارد تومان برای مستمری و بیمه بیکاری و یک‌هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه کرده ایم و حدود ۱۰۰ میلیارد کل هزینه های لجستیک سازمان است.

وی گفت: تمام مستمری بگیران بدون تاخیرپرداخت حتی یک روز حقوق خود را دریافت داشته اند و این از افتخارات دولت محسوب می شود.

نوربخش با بیان اینکه صندوق‌های بیمه اجتماعی می توانند در توسعه نقش داشته باشند و موتور توسعه محسوب می شوند، افزود: در دولت‌های نهم و دهم پنج مدیرعامل در تامین اجتماعی تغییر کرد و هم‌اکنون رعایت قانون اصل سازمان محسوب می شود و همه همکاران باید قانون را رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی راه حل نهایی مشکلات بازنشستگان فولاد را در برنامه ششم و بودجه سال آینده دانست و گفت: انشاءالله حقوق‌های بازنشستگان تنها با حداکثر یک ماه تاخیر پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 3014044

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