تاخیر یک ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد

علیرضا رزم‌حسینی در جلسه تخصصی با موضوع زغال‌سنگ کرمان با حضور نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری با توجه به دیرپرداخت حقوق بازنشستگان فولاد در سال گذشته گفت: حقوق بازنشستگان فولاد در سال گذشته سه تا چهار ماه عقب افتاده بود، اما پس از پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر حقوق آنها یک ماه عقب‌افتادگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر صنایع سودآور نیز در پرداخت حقوق مشکل دارند، و در حالیکه ذغال سنگ نیز که جزو صنایع سودآور نیست اما حقوق بازنشستگان پرداخت شده است که جای تشکر از مسئولان را دارد.

رزم حسینی تصریح کرد: راهکارهایی برای حفظ وضعیت موجود صنعت زغال‌سنگ و حقوق بازنشستگان فولاد و درمان آنها ارائه می‌شود و با توجه به کم شدن تاخیر در پرداخت حقوق نسبت به سال گذشته امیدواریم در سال آینده حقوق‌ها به‌موقع پرداخت شود.