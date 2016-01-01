فرماندار تایباد خواستار اجرای سیاست های حمایتی در مناطق مرزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و همچنین فرهنگیان شهرستان های تایباد و باخرز در محل تالار اجتماعات خلیج فارس برگزار شد از اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی و برخورداری از مزایای مرزی و همچنین توسعه و توجه به امکانات آموزشی به عنوان مطالبات و نیاز های این شهرستان در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۲۳ هزار دانش آموز در این شهرستان و در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند بیان کرد: برای تحصیل این تعداد دانش آموز ۲۵۸ واحد آموزشی وجود دارد که این آمار خود گویای کمبود های آموزشی در این منطقه است.

شرافتی با با بیان اینکه این شهرستان با برخورداری از ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان همواره در معرض بسیاری از اسیب های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد بیان کرد: توجه و رسیدگی به مشکلات این منطقه علاوه بر ایجاد مصونیت در برابر تهدیدات موجب رشد و توسعه این منطقه و در نهایت کشور می شود.

وی با اعلام اینکه از ابتدای انقلاب خدمات گسترده و شایانی در این شهرستان مرزی صورت پذیرفته است ادامه داد: با این وجود تا رفع مشلات و دستیابی به استاندارد های لازم فاصله داریم.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه فرهنگیان شهرستان تایباد خواستار برخورداری از مزایای تدریس در نواحی مرزی هستند ادامه داد: توسعه و پیشرفت جامعه و نیز داشتن آینده روشن و موفق، ضامن پیشرفت و توسعه حوزه های آموزشی و تربیتی کشور است که تحقق خواسته های فرهنگیان از جمله این موارد است.

وی توجه و رسیدگی به فراهم سازی تجهیزات، امکانات و وسایل کمک آموزشی و نیز هوشمندسازی مدارس شهرستان را خواستار شد و افزود: با توجه به استعدادها و نخبگان بی شمار منطقه به طور حتم فراهم سازی برخی ابزار و امکانات مورد نیاز در حوزه تعلیم و تربیت و نیاز مدارس در پیشرفت دانش ا» وزان این منطقه تاثیر گذار خواهد بود.

شرافتی موفقیت‌های کسب شده در حوزه آموزش و پرورش را نشان‌دهنده تدبیر و سعی صادقانه وزارت آموزش و پرورش در طی دو سال گذشته برشمرد و خواستار تعامل و همراهی بیشتر سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان با این حوزه شد.









