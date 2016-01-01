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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

رئیس کمیته مناسب‌‌سازی شورای شهر زنجان:

شهرک سلامت زنجان خلاء ساختمان‌های پزشكان نامناسب را جبران می‌کند

شهرک سلامت زنجان خلاء ساختمان‌های پزشكان نامناسب را جبران می‌کند

زنجان- رئیس کمیته مناسب‌‌سازی شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شهرک سلامت زنجان خلاء ساختمان های پزشكان نامناسب راجبران خواهد كرد.

پریسا شعبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به  نامناسب بودن ساختمان های پزشکان واقع در شهر زنجان گفت: با احداث شهرک سلامت که در شورای شهر زنجان در دست پیگیری است می توان خلاء نامناسب بودن  ساختمان های پزشکان موجود را جبران کرد.

وی بیان کرد: در آخرین جلسه مناسب سازی فضاهای شهری مقررشد برای ساختمان های عمومی مناسب سازی نشده اخطاریه هایی برای تسریع در رفع مشکل موجود صادر شود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان  با بیان اینکه اتوبوس هایی برای استفاده روشندلان مناسب سازی خواهد شد افزود: اولین دستگاه خودرو ویژه معلولان نیز تا پایان سال جاری خریداری و در سطح شهر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

 شعبانی تصریح کرد: از این پس صدور مجوز پایان کار و نقشه پروانه  به مناسب سازی فضای احداثی منوط خواهد بود.

کد مطلب 3014064

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