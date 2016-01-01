تأکید مقتدی صدر و عمار حکیم بر لزوم خروج نظامیان ترک از خاک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «مقتدی صدر» و «سید عمار حکیم» رهبر جریان صدر و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار خواستار اتخاذ تدابیر قانونی از کانال‌های دیپلماتیک برای بیرون راندن نظامیان ترک از خاک عراق شدند.

دو طرف در جریان این دیدار تصریح کردند: اقدامی که ترکیه انجام داده است، کاملا واضح بوده و تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی عراق به شمار می رود، بنابراین این اقدام به هیچ تفسیری نیاز ندارد.

در همین ارتباط، دفتر «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سید حکیم و مقتدی صدر در جریان دیدار با یکدیگر در شهر نجف، درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین درباره دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی و مردمی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سید عمار حکیم در جریان این دیدار همچنین بر لزوم حفظ وحدت در کشور و اجرایی شدن اصلاحات اخیر حیدر العبادی تأکید کرد.

گفتنی است، نیروهای ترکیه چندی پیش وارد منطقه «بعشیقه» واقع در نزدیکی شهر موصل شدند. با وجود شکایت وزارت خارجه عراق از ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل، نظامیان ترکیه از استان نینوا عقب نشینی نکرده اند. ادامه حضور نظامی ترکیه در عراق در حالی صورت می گیرد که «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه به صورت تلویحی آنکارا را تهدید به انجام اقدام نظامی در صورت عدم عقب نشینی از خاک عراق کرده بود.