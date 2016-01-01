به گزارش خبرنگار مهر، باغ کتاب تهران پس از سال‌ها کش و قوس در زمینه ایجاد و بهره‌برادی و در شرایطی که بیش از ۹۲ درصد از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است سرانجام طی روزهای گذشته برای بهره‌برداری به موسسه نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تحویل شد و این مرکز برزگ فرهنگی در حوزه کتاب از این پس با مدیریت سید مجید حسیتی در مقام مدیر عامل موسسه نشر شهر به بهره‌برداری و فعالیت خواهد پرداخت.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست خبری روز چهارشنبه خود با اعلام این موضوع اظهار داشت که این مجموعه در زمان بهره‌برداری شامل یک فروشگاه بزرگ کتاب خواهد بود که خانواده‌ها بتوانند از آن استفاده کنند و در عین حال تمامی آثار منتشر شده در کشور را نیز در خود داشته باشد. کنار آن یک فروشگاه بزرگ کتاب و محصولات فرهنگی برای مخاطب کودک و نوجوان، تالار بزرگ علم، گالری هنری و دیجیتال، مرکز اسناد شهرداری تهران، تئاتر کتاب‌شهر و سالن آمفی تئاتر نیز در نظر گرفته شده است.

سید مجید حسینی مدیرعامل این مرکز در گفتگو با مهر درباره سازوکار فروشگاه بزرگ کتاب این مرکز اظهار داشت: در حوزه فروشگاه کتاب در مجموعه فروشگاهی باغ کتب، برنامه ‌ما این است که اگر با مجموعه ناشران به توافق برسیم خود آنها به فروش آثارشان در این مجموعه بپردازند. این به مذاکرات ما با آنها باز می‌گردد که در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برنامه ما در این فروشگاه البته این نیست که بخش‌های آن به صورت غرفه‌ای به ناشران واگذار شود. سیستم این فروشگاه این امکان را نمی‌دهد و جدای از این مبلمان طراحی شده یکدست در باغ کتاب نیز این مساله را میسر نمی‌کرد. الگوی ما برای اداره این فروشگاه مانند الگوی فروشگاه‌های شهروند است که مایحتاج آن توسط تعداد زیادی شرکت تامین کننده تامین می‌شود. در مورد باغ کتاب نیز ایده ما این است که خود ناشران بتوانند در مکان‌هایی مشخصی که در این فروشگاه می‌توانند برای نمایش آثارشان داشته باشند، به ارائه آثارشان بپردازند و آن را به فروش برسانند.

حسینی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد کارکرد مجموعه تالار علم در این مرکز نیز گفت: در طراحی اولیه باغ کتاب یک نمایشگاه عظیم فروش کتاب در نظر گرفته شده بود اما ما فکر می‌کنیم که تنها یک فروشگاه بزرگ کتاب نمی‌تواند مردم را به خود جذب کند. در اصلاح طرح به نظرم رسید که یک طرحی از بازی‌های علمی که کودکان و نوجوانان تا سقف ۲۰ سال می‌توانند انجام دهند را در این مکان انجام دهیم

وی افزود: موضوعات فیزیک، شیمی، زیست و علوم طبیعی دیگر و حتی ریاضیات در این زمینه در حال طراحی است. ما ۵ هزار متر را اختصاص می‌دهیم به مجموعه‌ای که هم کتاب‌های علمی ارائه کند و هم آنچه که در آن کتاب‌ها عنوان شده را به صورت آزمایش عملی در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد

به گفته حسینی مجموعه تالار علم مجموعه‌ای خواهد بود که در آن متن کتاب تجربه خواهد شد. البته در بخش کودک و نوجوان موضوع بازی به صورت جداگانه در نظر گرفته خواهد شد ولی تالار علم به صورت جداگانه برای آزمایش‌های علمی و تجربه آنها با ضریب اطمینان بالا در نظر گرفته خواهد شد.