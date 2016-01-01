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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر مرکز امنیتی «القرن» آل‌سعود

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر مرکز امنیتی «القرن» آل‌سعود

ارتش و نیروهای مردمی یمن در ادامه پیشروی‌های خود در شهرهای مرزی با عربستان سعودی، بر یک مرکز امنیتی آل‌سعود به نام «القرن» واقع در جیزان مسلط شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی یمن در شهرهای مرزی با عربستان سعودی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش و نیروهای مردمی یمن موفق شدند کنترل کامل مرکز امنیتی آل سعود به نام «القرن» واقع در شهر جیزان را در دست بگیرند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن موفق شدند بر قسمت های شمالی مرکز امنیتی «الدود» واقع در جیزان تسلط یابند.

در همین حال، ارتش و نیروهای مردمی یمن مرکز امنیتی «المنتزه» واقع در جیزان را هدف حملات موشکی قرار دادند. در جریان این حملات چند خودروی زرهی آل سعود منهدم شدند.

این در حالی است که حمله موشکی یمنی ها به منطقه «العمری» تعز به کشته شدن شماری از مزدوران سعودی منجر شد.

حملات تلافی جویانه یمنی ها به مواضع آل سعود در حالی انجام می شود که این رژیم همچنان به کشتار و قتل عام مردم بی گناه یمن ادامه می دهند.

در یکی از آخرین حملات وحشیانه سعودیها، ۴۰ خمپاره توسط این رژیم به مناطق «القمع»، «المخروق» و «الملیل» واقع در استان صعده اصابت کرد.

کد مطلب 3014070

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