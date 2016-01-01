هواپیمای فضایی هند آماده پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تحقیقات فضایی هند پیشتر اعلام کرده بود که نخستین هواپیمای فضایی خود را در ماه فوریه راهی مدار زمین خواهد کرد اما حالا به نظر می رسد که این مأموریت اندکی تأخیر دارد و در ماه آوریل انجام خواهد شد.

این هواپیمای فضایی شباهت زیادی به هواپیمای فضایی X-۳۷B نیروی هوایی آمریکا دارد. ساختار این نوع سیستمهای فضایی دسته کمی از شاتل های افسانه ای ندارند که فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین المللی می رساندند.

هواپیمای فضایی هند RLV-TD نام داشته و در زمره سیستمهای فضایی قابل استفاده مجدد به شمار می آید.

آزمایش این هواپیمای فضایی در قالب یک مأموریت بدون سرنشین انجام می شود و در صورتیکه با موفقیت همراه باشد هند را وارد باشگاه کشورهای پیشرو در عرصه مأموریتهای پیشرفته و پیچیده فضایی خواهد کرد.

این هواپیمای فضایی که نمونه پیش ساخته فضاپیمای Avatar هند محسوب می شود با کاستن از هزینه قابل توجه ارسال محموله ها به مدار زمین طراحی و ساخته شده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، با استفاده از این هواپیمای فضایی هزینه ارسال هر کیلوگرم بار به مدار زمین از ۵ هزار دلار به ۵۰۰ دلار کاهش می یابد.