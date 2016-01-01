امروز آخرین فرصت ثبت نام عتبات ویژه دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات جهت ثبت نام اولیه می توانند تا امروز جمعه۱۱ دی ماه به سایت لبیک به نشانی www.labbayk.ir مراجعه کنند.

قرعه کشی فردا شنبه ۱۲ دیماه انجام می شود و برگزیدگان ۱۳ دی ماه از سایت لبیک اعلام می شوند.

هزینه عتبات دانشگاهیان بسته به دوری و نزدیکی به مرز متفاوت است و میانگین قیمت به صورت زمینی در تهران۹۷۰ هزار تومان و هوایی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.

اعزام دانشجویان به عتبات عالیات از ۵ بهمن ماه آغاز و تا پایان فروردین ماه ۹۵ ادامه خواهد یافت. در این مدت در مجموع ۱۱۵۰۰نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

زائرین ۷شب را در شهرهای مقدس کشور عراق اقامت خواهند داشت و در این مدت به زیارت اماکن مقدس شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی و کاظمین خواهند پرداخت.