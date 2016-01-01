شایعه درگذشت رابرت ردفورد واقعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیروز خبری به سرعت در توییتر پیچید مبنی بر این که رابرت ردفورد بازیگر ۷۹ ساله پس از سقوط در یک بازی گلف در جنوب کالیفرنیا و در شهر سانتامونیکا، درگذشته است.

در همان لحظه توییتر پر از پیام‌های تسلیت و ادای احترام به این چهره مشهور شد اما منبع این خبر «Sky Breaking News» بود که پیش از این خبر دروغ مرگ چند چهره مشهور دیگر را اعلام کرده بود.

مسئول روابط عمومی رابرت ردفورد با رد این خبر گفت: انتشار چنین اخباری ناشی از یک بیماری آزار دهنده است. من از سوی او صحبت می‌کنم و هیچ دلیلی مبنی بر این خبر وجود ندارد. وی افزود که ردفورد در خانه‌اش و در کمال سلامت است.

در ۱۵ دقیقه‌ای که از انتشار این خبر گذشت، خبر مثل یورش یک شعله آتش در همه توییتر پیچید و همه با اعلام ناراحتی خود نسبت به این مساله واکنش نشان دادند و از رابرت ردفورد بازیگر «بوچ کسیدی و ساندنس کید» به عنوان یک شمایل و یک ستاره واقعی یاد کردند.

اما پیامی از خود رابرت ردفورد منتشر نشده چون او نه در توییتر حضور دارد نه در اینستاگرام.

ماه پیش رابرت ردفورد در کنار آرنولد شوارتزنگر و شان پن راهی پاریس شده بود و در نشست درباره تغییرات آب و هوایی سخنرانی تاثیرگذاری انجام داده بود. او یکی از فعالان حمایت از محیط زیست در جهان است.