به گزارش خبرنگار مهر رمان «فانوس دریایی» نخستین اثر از نویسنده بریتانیایی آلیسون مور با ترجمه ابراهیم فتوت از سوی موسسه انتشارات کوله‌پشتی در ایران منتشر شد.

فانوس دریایی در حالی که در دنیای ادبیات کمتر به کتاب‌های نخست اهمیت و توجه داده می‌شود در همان سال نخست از انتشار خود به لیست نهایی منتخبین جایزه من بوکر راه پیدا کرد در همان سال پایش به لیست نهایی NBA باز شد و در سال ۲۰۱۳ جایزه‌ برترین رمان بنیاد ادبی مک کیتریک را از آن خود کرد.

«فانوس دریایی» روایتگر تمام عیار تنهایی در قاب دو انسان است. شخصیت محوری داستان را مردی میان‌سال تشکیل می‌دهد که با جدا شدن از همسرش اکنون راهی سفری به آلمان برای تغییر روحیه است. داستان بر عرشه‌ کشتی‌ای که آب‌های دریای شمال را می‌پیماید آغاز می‌شود و با پیاده‌روی در امتداد رودخانه‌ راین ادامه می‌یابد.

در سیر این داستان با زنی آشنا می‌شویم که روایتی بسیار شبیه به مرد داستان دارد. مواجهه‌ این دو شخصیت به همراه روایتی موازی از درد مشترک بشر امروز، این کتاب را به اثری در خور اعتنا تبدیل کرده است.

به باور منتقدان کشمکش مداوم تلخی خاطرات و دغدغه‌های فردای شخصیت‌های داستان این رمان را در زمره شاهکارهای بزرگی چون «بیگانه» کامو یا «تنهایی پرهیاهو» هرابال قرار داده است.

​آلیسون مورد همچنین برای انتشار این ترجمه مقدمه اختصاصی برای رمان خود نیز نوشته که در ابتدای این کتاب منتشر شده است

این کتاب با پرداخت حق کپی رایت به مولف از سوی ناشر ایرانی که در ۱۸۴ صفحه وبا قیمت ۱۳ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.