توسعه صنعت گردشگری دامغان را متحول می كند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه پنج شنبه در جمع مردم دامغان در محل مسجد جامع این شهر، تاریخ این خطه را سراسر افتخار دانست و اظهار داشت: دفاع از دین و ارزش های اسلامی از خصوصیات ممتاز مردم مومن و انقلابی دامغان است.

وی حضور خود در شهرستان دامغان را فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای آن برشمرد، اضافه کرد: استان سمنان به لحاظ همدلی و وحدت بین مردم و مسولان زبانزد است و این مهم در دامغان نمود بیشتری دارد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان سمنان شناخت پتانسیل های موجود برای برنامه ریزی دقیق را ضروری دانست و اضافه کرد: واقع شدن در سر چهار راه کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور در رشد و توسعه استان نقش ارزنده ای دارد که نباید مغفول بماند.

در این آیین امام جمعه موقت دامغان، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، جمعی از مسولان شهرستان، روحانیت و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

استاندار سمنان روز پنج شنبه با هدف حضور در نشست شورای اداری، دیدار با خانواده معظم شهدا، بازدید از چند اثر تاریخی و فرهنگی، نشست صمیمی با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دامغان، افتتاح مدرسه ۲۲ بهمن مهماندست و ... به این شهرستان سفر داشت.