حضور تیم پاورلیفتینگ خراسان شمالی در رقابت های قهرمانی شرق کشور

علی نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم ۱۰نفره خراسان شمالی متشکل از حسین ریحانی رضا ریحانی، دانیال وحیدی، صادق نیازی، طاها حسین زاده، حمید شرفی، دانیال کچرانلو، مصطفی یزدانی، فرزاد معتصمیان وسامان نجفی به مربیگری حمید گلستانی در رقابتی یک روزه در تایباد به مصاف حریفان خود می روند.

وی که سرپرستی تیم استان در این رقابت ها را بر عهده دارد با اشاره به سطح آمادگی تیم افزود: تیم استان پیش از این عنوان نخست را در کارنامه دارد، در این دوره نیز با آمادگی قابل قبولی به رقابت با بیش از هفتاد شرکت کننده می پردازد.