  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

رئیس کمیته پاورلیفتینگ خراسان شمالی خبرداد:

حضور تیم پاورلیفتینگ خراسان شمالی در رقابت های قهرمانی شرق کشور

حضور تیم پاورلیفتینگ خراسان شمالی در رقابت های قهرمانی شرق کشور

بجنورد - رئیس کمیته پاورلیفتینگ خراسان شمالی از حضور تیم پاورلیفتینگ این استان در رقابت‌های قهرمانی لیفت بدون لوازم شرق کشور خبرداد.

علی نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم ۱۰نفره خراسان شمالی متشکل از حسین ریحانی رضا ریحانی، دانیال وحیدی، صادق نیازی، طاها حسین زاده، حمید شرفی، دانیال کچرانلو، مصطفی یزدانی، فرزاد معتصمیان وسامان نجفی به مربیگری حمید گلستانی در رقابتی یک روزه در تایباد به مصاف حریفان خود می روند.

وی که سرپرستی تیم استان در این رقابت ها را بر عهده دارد با اشاره به سطح آمادگی تیم افزود: تیم استان پیش از این عنوان نخست را در کارنامه دارد، در این دوره نیز با آمادگی قابل قبولی به رقابت با بیش از هفتاد شرکت کننده می پردازد.

کد مطلب 3014090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها