راه اندازی رشته صلح و هم زیستی مسالمت آمیز در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم نجفی برزگر گفت: یکی از موضوعات تاثیرگذار در دیپلماسی وحدت اسلامی در کشورهای جهان اسلام ایجاد نظام اقتصادی متحد و متصل است و دانشگاه‌های جهان اسلام می توانند نقش بسزایی در این حوزه ایفاء کنند.

وی با بیان اینکه وحدت باید در همه عرصه‌های علمی و پیشرفت‌های اقتصادی در بین دانشگاه‌های جهان اسلام ایجاد شود و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالایی دارد و می تواند زمینه گسترش همکاری‌های علمی و دینی را فراهم کند، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور برای تحقق دیپلماسی وحدت اسلامی از سال گذشته اقدام به راه اندازی دبیرخانه ملی تقریب مذاهب کرده است و با برگزاری همایش ها و سیمنارهای کشوری و دعوت از همه صاحبنظران شیعه و سنی گام های موثری در این حوزه برداشته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه در تبیین وحدت اسلامی اظهار داشت: با توجه به حضور دکتر رستمی، رئیس دانشگاه و نگاه ویژه وی به موضوع نقش صلح در گسترش و توسعه ارتباطات، مقرر شد، اقدامات لازم جهت راه اندازی رشته ای تحت عنوان صلح و هم زیستی مسالمت آمیز در دانشگاه پیام نور انجام شود.