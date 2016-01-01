به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پنج شنبه شب با حضور در جلسه شورای مرکزی انجمن توسعه مردمی شهرستان دامغان در محل سالن جلسات شهرداری این شهر اظهار داشت: این انجمن برای پیگیری رشد و توسعه منطقه در تمامی ابعاد و زمینه ها باید به دنبال طرح و کارهای پژوهشی باشد.

وی بهره گیری از نظرات نخبگان و صاحب نظران را در راستای رشد و توسعه دامغان ضروری دانست و افزود: انجمن توسعه مردمی دامغان که از ظرفیت این نخبگان بهره می برد باید بتوانند با ارایه طرح و برنامه در رشد و توسعه شهرستان سهیم قابل توجهی داشته باشد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان سمنان با استقبال از طرح مهم و استراتژیک خوشه پسته و تنقلات دامغان، اظهار داشت: جدیت در اجرای هرچه بهتر این طرح بسیار مهم است و استانداری نیز از آن حمایت می کند.

خباز همچنین راه اندازی اتاق فکر در انجمن توسعه مردمی شهرستان دامغان را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید نظرات کارشناسی شده با هدف رشد و توسعه شهرستان ارایه شود و مسئولان نیز از این اتاق استفاده کنند.

وی خواستار رفع نواقص سند چشم انداز توسعه استان سمنان شد و تصریح کرد: خشت بودجه ریزی برای استان از ابتدا کج گذاشته شده و باید اصلاح شود.

استاندار سمنان خاطر نشان کرد: تامین آب از ضروریات مهم در استان است که باید با ارایه راه حل های لازم این موضوع دنبال شود.

خباز یادآورشد: در حال حاضر سه هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که از ۱۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دولت تصمیم دارد این پروژه ها را برای به سرانجام رسیدن به مردم واگذار کند.

وی وحدت و همدلی را لازمه رشد و توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: دولت یازدهم خود را موظف به رفع مشکلات و کمبودها می داند.

در این جلسه هریک از اعضای شورای مرکزی توسعه مردمی دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در راستای چگونگی رشد و توسعه شهرستان پرداختند.

امام جمعه موقت دامغان، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از صاحب نظران و مسولان شهرستان در این نشست حضور داشتند.

انجمن توسعه مردمی شهرستان دامغان با ۳۰۰ نفر عضو در سال ۱۳۸۲ تاسیس و در سال ۱۳۸۹ از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرد؛ این شورا دارای ۱۹ نفر عضو رسمی شورای مرکزی و چهار نفر عضو به عنوان هیئت امنا است.

استاندار سمنان با حضور در جلسه شورای مرکزی انجمن توسعه مردمی شهرستان دامغان رسما به عضویت افتخاری این انجمن در آمد.