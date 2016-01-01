اختلافات میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای به زودی حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «یوکیو آمانو» عنوان داشت که ایران و قدرت های بزرگ به زودی جنجال بر سر برنامه هسته ای تهران را با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حل و فصل خواهند کرد، ولی بازرسی ها به منظور اعتماد سازی میان طرفین سال ها طول خواهد کشید.
یوکیو آمانو درباره کار بازرسان آژانس برای نظارت بر تأسیسات هستهای ایران در چارچوب برجام به خبرگزاری آلمان گفته که این مسئله هنوز آغاز نشده است. برجام به آژانس اجازه میدهد که در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی های سرزده از تاسیسات هستهای ایران داشته باشد.
بر اساس توافق میان ایران و شش قدرت جهانی در وین که روز ۲۳ تیرماه امسال حاصل آمد، بازرسیهای سرزده از تأسیسات هستهای ایران به مدت ۱۵ سال مورد توافق طرفین قرار گرفت.
مدیرکل آژانس اظهار داشت که «این یک ابزار راستی آزمایی بسیار قدرتمند» است.
آژانس روز ۲۴ آذر پرونده گذشته فعالیت های هسته ای ایران را مختومه اعلام کرد و اکنون تمام تلاش خود را معطوف این کرده است که این برنامه از اهداف صلحآمیز انحراف نداشته باشد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید: «این یک چالش تاریخی بزرگی برای ما خواهد بود. بازرسان قادر خواهند بود که خیلی سریع در هر یک از این تأسیسات هرگونه سوءاستفاده از مواد اتمی به منظور ساخت سلاح هستهای را ردیابی کنند. اگر آن ها تلاش کنند که چیزی را پنهان سازند، ما طبعاً شواهد مربوط به آن را پیدا کرده و در این زمینه از آنها توضیح خواهیم خواست».
به گزارش خبرگزاری آلمان، بازرسیهای گسترده متضمن تأمین هزینه و نیروی انسانی کافی است. آژانس گفته است که برای فعالیتهای خود در ارتباط با اجرای برجام سالانه نیازمند ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو است که معادل هفت درصد کل بودجه سالانه بازرسیهای آژانس است، اما آمانو میگوید که «ما هنوز این مبلغ را در اختیار نداریم».
انتظار میرود که برجام از ماه ژانویه اجرایی شده و تحریمهای بینالمللی علیه تهران نیز لغو شوند.
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