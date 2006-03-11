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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۴

تاريخ تحليلي اسلام به چاپ سي و هفتم رسيد

تاريخ تحليلي اسلام به چاپ سي و هفتم رسيد

"تاريخ تحليلي اسلام" تأليف استاد سيد جعفر شهيدي در پانزده هزار نسخه و 240 صفحه براي بار سي و هفتم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين كتاب  كه اولين بار در سال 1362 از سوي مركز نشر دانشگاهي به چاپ رسيد، يكي از منابع درس تاريخ اسلام در دوره كارشناسي دانشگاهها است.

دكتر سيد جعفر شهيدي، رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا و استاد ادبيات فارسي دانشگاه تهران، در هفت فصل كتاب، ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان تا فروپاشي خاندان اموي در قرن دوم هجري را روايت مي ‌كند و علل و زمينه‌ هاي رويدادها را تحليل مي‌ كند.

موضوعات فصلهاي كتاب عبارتند از: موقعيت جغرافيايي عربستان و اوضاع اجتماعي- سياسي آن پيش از اسلام، ظهور اسلام، آغاز درگيريها، خلافت پس از پيغمبر(ص)، حوزه اسلامي پس از شهادت علي(ع)، امويان و مروانيان.

کد مطلب 301411

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