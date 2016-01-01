به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی با حضور در برنامه ورزش و مردم به سوالات مجری برنامه در خصوص فدراسیون های ورزشی، بازی های المپیک، سرپرست کاروان المپیک و باشگاه های استقلال و پرسپولیس پاسخ داد.

مشروخ صحبت های معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان را از نظر می گذرانید.

از فدراسیون هایی که کسب سهمیه می کنند حمایت می کنیم

در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ از فدراسیون هایی که می توانستند کسب سهمیه کنند حمایت کردیم و در سال ۹۴ این موضوع را وسیع تر دیدیم و تا جایی که منابع اجازه دهد به حمایت خود ادامه می دهیم. اولویت های ما فدراسیون هایی هستند که بتوانند کسب سهمیه کنند البته بسیاری از تیم ها و ورزشکاران تا خرداد ماه سال آینده فرصت دارند. در حال حاضر تیم های فوتبال، بسکتبال و والیبال شانس کسب سهمیه دارند.

بازی های المپیک از همه رقابتها دشوار تر است

بسیاری از کشورها در تلاش هستند که به بازی های المپیک برسند و همین موضوع باعث شده که کسب سهمیه در این رقابتها نسبت به رقابتهای جهانی سخت تر باشد. تلاش همه شرکت کنندگان برای حضور در بازی های المپیک مضاعف می شود. میلیون ها ورزشکار تلاش می کنند تا بین ۱۰ هزار و ۷۰۰ ورزشکار شرکت کننده در المپیک باشند.

میانگین مدالی ایران ۴/۵ بوده است

ایران همواره در رقابتهای المپیک یک مدال حداقلی کسب کرده است اما تقریبا میانگین مدالی ایران در ادوار المپیک ۴/۵ بوده است. آقای گودرزی برای این دوره از رقابتهای المپیک پیش بینی ۶ مدال را کرده اند. با این حال من خودم به شخصه درخصوص کسب مدال پیش بینی نمی کنم. دفعه قبل ما ۱۲ مدال کسب کردیم که ۳ طلای آن مربوط به کشتی فرنگی می شد و این یک اتفاق استثنایی بود. تکرار این تعداد مدال و کسب عنوان هفدهمی المپیک خیلی خیلی دشوار است.

رشته های دو و میدانی و شنا زیر ساخت می خواهند

سهم رشته های دو و میدانی و شنا به ترتیب ۴۷ و ۳۴ مدال طلا از ۳۰۱ مدال طلایی است که در المپیک توزیع می شود اما باید ببینیم ما برای این رشته ها چقدر سرمایهگذاری کرده ایم. هر کدام از این رشته ها تخصص ویژه خودشان را طلب می کنند. به عنوان مثال دو و میدانی از ۲۳ ماده تشکیل شده است. دو ها، پرش ها و پرتاب ها نیاز به کار تخصصی دارد. ما اگر همه اعتبارات و منابعی که برای کل ورزش هزینه کرده ایم را به این رشته ها بیاوریم باز هم کم است.

۸۰ میلیارد بودجه برای ۵۱ فدراسیون

یک قهرمان برای اینکه بتواند به مدال طلای المپیک دست پیدا کند به چند میلیارد تومان هزینه نیاز دارد چراکه باید به صورت پایه بر روی وی کار شود ضمن اینکه دیگر کشورها هم متوقف نشده اند و به شدت کار می کنند. ما برای ورزشمان بودجه ای ۸۰ میلیارد تومانی داریم که باید آن را بین ۵۱ فدراسیون مدیریت کنیم.

به وزنه برداری خوش بین هستیم

ما می توانیم روی موفقیت وزنه برداری حساب کنیم البته در این رشته تغییر و تحولاتی داشتیم اما بدانید در رقابتهای آمریکا بهترین تیم مسابقات روسیه بود که ۶ سهمیه کسب کرد و ما ۵ سهمیه کسب کردیم. من به شخصه بر این باورم که وزنه برداری ایران می تواند در ریو نتایج خوبی کسب کند.

تا به حال ۷۰۰ نمونه گیری دوپینگ داشتیم

کنترل دوپینگ یکی از مواردی بوده است که ما با برگزاری کلاس و توزیع بروشور بر روی آن حساسیت به خرج داده ایم. تا بدین لحظه بیش از ۷۰۰ نمونه گیری داشته ایم که تعداد آن تا پایان سال هم بیشتر می شود. البته باید بگویم نمونه های دوپینگ مثبت ورزش ما در قیاس با استاندارد جهانی چندان نیست. بعضی از ورزشکاران که دوپینگی اعلام می شوند عنوان می کنند که از دارو استفاده کردند که این برای ما قابل قبول نیست چون آموزش های لازم را داده ایم.

انتخاب سرپرست کاروان المپیک در اختیارات ما نیست

در خصوص انتخاب سرپرست کاروان بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اختلافی وجود ندارد البته سرپرست کاروان می بایست ۱۸ ماه قبل انتخاب می شد که الان در فاصله ۸ ماه به بازی ها دیر شده است. البته اگر کمیته ملی المپیک مشورتی بخواهد ما در این زمینه آماده مشورت دادن هستیم. به هر حال سرپرست باید از نزدیک در جریان کارها قرار داشته باشد.

زهرا نعمتی هنوز پرچمدار کاروان ایران نیست

زهرا نعمتی به عنوان کسی که توانسته به عنوان یک ورزشکار پارالمپیکی جواز حضور در المپیک را کسب کند نامش به عنوان پرچمدار کاروان المپیک مطرح است اما کمیته ملی المپیک در این خصوص تصمیم گیرنده است که هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. البته برای انتخاب پرچمدار تا ۱۵-۲۰ روز قبل از المپیک وقت هست.

۳۰۰ سکه طلا برای قهرمان المپیک

در نشستی که یک ماه قبل با حضور شورای معاونین وزارت ورزش برگزار شد تصمیم بر این شد که مدال آوران طلا در المپیک ۳۰۰ طلا کسب کنند. بر همین اساس کسانی که بتوانند نقره و برنز بگیرند به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه دریافت خواهند کرد. این می تواند انگیزه ای باشد برای ورزشکاران که نتایج بهتری کسب کنند. البته کسانی که سهمیه گرفته اند از مهرماه از سوی وزارت ورزش ماهانه دو میلیون تومان پول تو جیبی دریافت می کنند و کسانی که بتوانند عضو ۶ نفر برتر المپیک باشند هم تشویق می شوند.

خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال در اختیار ما نبود

درخصوص خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس باید بگویم این امر در اختیار ما نبود و مراجع بالاتر تصمیم گیری کردند اما جمع بندی این بود که این دو باشگاه در اختیار وزارت ورزش باشند. ما حاشیه ها را کنار زدیم و الحمدالله این دو باشگاه وضعیت خوبی دارند و به عنوان مثال باشگاه پرسپولیس از طریق اسپانسر ۳۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده و مشکل مالی ندارد.

برانکو ایوانکوویچ مربی با تجربه ای است

در اوایل فصل با توجه به نتایج ضعیف پرسپولیس این زمزمه ها وجود داشت که سرمربی پرسپولیس عوض شود اما مخالف عوض شدن مربیان تا پایان فصل هستیم. پرسپولیس این روزها نتایج خوبی می گیرد و درخصوص برانکو هم باید بگویم که ایشان مربی با تجربه ای هستند.

فدراسیون های المپیکی تا پایان سال بودجه کامل دریافت می کنند

فدراسیون های المپیکی تا بدین لحظه بالای ۸۰ درصد و بعضا ۹۰ درصد بودجه گرفته اند که این رقم تا پایان سال به صد درصد خواهد رسید. روز شنبه هم به بعضی از فدراسیون ها پرداخت مالی خواهیم داشت و درخصوص وزنه برداری هم باید بگویم که ما تا بدین لحظه به تعهدات مالی خود در قبال این فدراسیون عمل کرده ایم.

والیبال بالای ۹۰ درصد شانس المپیک شدن دارد

ما برای حضور در رقابتهای المپیک در ۴ رشته والیبال، فوتبال، بسکتبال و هندبال شانس داریم که به نظر من اگر یکی از این رشته ها به المپیک راه پیدا کنند خوب است. والیبال بخت نخست حضور در المپیک است که طبق برآورد من بالای ۹۰ درصد شانس دارد. تیم امید هم بازی هایش اواخر هفته آینده آغاز می شود مورد حمایت ماست و به تازگی ۴۰۰ میلیون تومان به حساب این تیم واریز کرده ایم.

در رقابتهای قاره ای حرف برای گفتن داریم

تیم های ما در سال های گذشته در آسیا حرف های زیادی برای گفتن داشتند و به عنوان مثال در بسکتبال سه بار به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کردیم. هندبال هم همین ماه قبل در رقابتهای مقدماتی المپیک با کسب مقام دومی به کار خود پایان داد. آن هم در شرایطی که به تیم قطر که منتخب جهان است، باخت. در والیبال هم پیشرفت خوبی داشتیم.

اسلوبودان کواچ در حد والیبال ایران نبود

اگر در ورزش همیشه توقع پیروزی داشته باشیم تصور درستی نیست. به نظر من در والیبال اتفاق خاصی نیفتاده است اما هنوز هم با حضور لوزانو و سیچلو شانس حضور در المپیک را داریم. خولیو ولاسکو نمی توانست به حضور خود در ایران ادامه دهد اما من اعتقاد دارم اسلوبودان کواچ هم در حد والیبال ایران نبود.

نامزد ریاست فدراسیون فوتبال نمی شوم

من قرار نیست برای انتخابات فدراسیون فوتبال کاندیدا شوم و در واقع انگیزه ای برای چنین کارهایی ندارم. ببینید من ۳۴ سال پیش رئیس فدراسیون فوتبال بودم و الان دیگر نمی خواهم نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شوم.

پایگاه های استعدادیابی ما توسعه یافته است

تا پیش از این فقط ۷، ۸ فدراسیون به امر استعدادیابی می پرداختند اما در حال حاضر ۲۸ فدراسیون کار خود را در این خصوص آغاز کرده اند و ما ۳۱ مرکز سنجش داریم. من مطمئنم که نتایج عملکرد استعدادیابی این ۲۸ فدراسیون را در ۳، ۴ سال آینده خواهید دید.