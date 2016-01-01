اولویت توسعه رشته های علوم دریایی با دانشگاه های جنوب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسین زاده لطفی پیش ازظهر جمعه در گردهمایی دبیران هیئت امنا، روسای دبیرخانه ها و معاونان آموزشی استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان که با حضور مدیران کل و مسئولان حوزه آموزشی سازمان مرکزی در بندرعباس انجام شد با اشاره به رشته محل های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مطابق قانون این رشته محل ها باید از یک مرجع شورای گسترش وزارت علوم یا هیات سه نفره مصوب ماده واحده ی سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی مجوز لازم را کسب کرده باشند.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به وجود این دو مرجع قانونی، تصویب رشته محل های موجود در دفترچه آزمون ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً قانونی بوده و حدود ۲۰ درصد از رشته محل های موجود در دفترچه آزمون ۹۵ در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تأیید این شورا رسیده است و ۸۰ در صد نیز به تایید شورای گسترش رسیده است وجای هیچگونه نگرانی برای داوطلبان متقاضی تحصیل در این رشته محل ها وجود ندارد.

وی با اشاره به حذف برخی رشته ها و برگشت بعضی از رشته در دفترچه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی سال ۹۵ افزود: این موارد به سرعت بررسی شد و رشته و محل های که مجوز لازم را داشتند به دفترچه عودت داده شدند و برخی که فاقد مجوز بودن نیز حذف شدند.

حسین زاده لطفی تاکید کرد چنانچه واحدی مجوز این محل رشته ها را دارد می تواند با انجام یک پیگیری و همراه داشتن مدارک و مستندات لازم این رشته را مجددا به جمع رشته های خود برگرداند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری این موضوع که پیش نویس کمیسیون موارد خاص نیز در حال آماده شدن است افزود:این کمیسیون به صورت واحدی ، استانی و کشوری (سازمان مرکزی)در حال تدوین و تکمیل است و مقرر شده تا اختیارات لازم به واحد ها و استان ها تفویض شود.

حسین زاده لطفی تصریح کرد: چنانچه اشکالاتی در چارت سازمانی آموزش یا آیین نامه ها ی مربوط به آن وجود دارد باید این اشکال توسط معاونان آموزشی از طریق دفاتر هیات امنا به صورت مکتوب و همراه با طرح توجیهی به ما اعلام شود تا در صورت صحیح بودن مطلب ، این مورد در اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها لحاظ شود.

وی از حل مشکل دانشجویان واحد های بین الملل که در سایر واحد ها ثبت نام کرده بودند خبر داد و افزود: در این مورد کمیسیون ویژه ای تشکیل و حدود ۲۵۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت مقرر شد در این ترم مطابق ثبت نام انجام شده دانشجویان در این محل امتحان داده و در صورتی که قبلا نمرات مقصد را نیاورده باشند به واحد مبدا برگشت داده خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تقویت و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه را مستلزم تقویت اعضای هیات علمی آن دانست و گفت:دانشگاهها باید با در اختیار قرار دادن دفتر کار و امکانات لازم جهت استفاده اعضای هیات علمی خود اقدام کنند تا علاوه براستفاده استادان ، دسترسی دانشجویان به این قشر در دانشگاه نیز تسهیل گردد.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیت های آموزشی واحد ها و مراکز دانشگاهی باید بر اساس ضوابط و بخشنامه های سازمان صورت گیرد گفت:معاونان و مدیران آموزش باید با مطالعه دقیق آیین نامه ها و بخشنامه ها ترتیب اثر دهند و هرگونه فعالیت خارج از آن تخلف محسوب شده وبا فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.