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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

قائم‌مقام استاندار الأنبار خبر داد؛

اعدام اعضای ۱۰ خانواده عراقی توسط داعش در «الرمادی»

اعدام اعضای ۱۰ خانواده عراقی توسط داعش در «الرمادی»

«حمید الدیلمی» قائم مقام استاندار الأنبار اعلام کرد تروریست های داعش روز گذشته ۳۰ نفر از اعضای ۱۰ خانواده ساکن الرمادی را که قصد داشتند خود را به نیروهای امنیتی برسانند، به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حمید الدیلمی» قائم مقام استاندار الانبار امروز جمعه از یکی دیگر از جنایت های تکفیریهای داعش علیه مردم عراق پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: تروریست های داعش روز گذشته ۳۰ نفر از اعضای ۱۰ خانواده عراقی را در حالی که قصد داشتند خود را به نیروهای امنیتی برسانند، اعدام کردند.

وی همچنین اظهار داشت: در میان قربانیان این اقدام تروریستی، شمار زیادی زن و کودک به چشم می خورند.

قائم مقام استاندار الانبار همچنین اظهار داشت: تروریست های داعش از فاصله بسیار دور به افرادی که قصد داشتند خود را به نیروهای امنیتی عراق برسانند، شلیک کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اعلام کرد عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی مناطقی در حومه استان الرمادی نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3014162

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