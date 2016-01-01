۳۰۰ برنامه عروسکی برای کودکان مشهدی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد محمد فخر اکبری در این رابطه اظهار کرد: فرهنگ سرای سلامت در قالب دبیرخانه فرهنگ شهروندی در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد ماموریت دارد تا در سه حوزه ایمنی، سلامت و ترافیک برای مخاطبان مورد هدف آموزش های فرهنگ شهروندی را در قالب نمایش عروسکی اجرا کند.

وی گفت: بر همین اساس در راستای آموزش فرهنگ شهروندی تا پایان سال جاری ۳۰۰ تئاتر عروسکی در دبستان های سطح شهر مشهد اجرا می شود.

مدیر فرهنگسرای سلامت با اشاره به این نکته که این تئاتر ها در دو گروه مهد کودک و دوره اول دبستان و گروه دوره دوم دبستان اجرا می شود افزود : در مهد کودک ها و دوره اول دبستان در سه حوزه ترافیک، هوای پاک و استفاده از دوچرخه، در حوزه ایمنی و مقوله ایجاد مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی و خطرات و آسیب های مورد بحث آن و در حوزه سلامت نیز پیامی که منتقل می شود مربوط به چه بخوریم و چه نخوریم در قالب برنامه عروسکی و تئاتر اجرا خواهیم داشت.

اکبری ادامه داد: اجرا ها ۳۰ دقیقه ای خواهد بود که قبلا در استودیو ضبط و توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفته است و در حال حاضر در ۱۲۰مدرسه و مهد کودک در حال اجرا است.

وی با اشاره به این نکته که این بار برای اجراها ی انجام شده طرح پیوست اقتصادی در نظر گرفته شده افزود: اجرای این نمایش ها از هفته گذشته در مدارس و مهد کودک ها آغاز شده و با توجه به پیوست اقتصادی آن مورد استقبال فراوانی نیز قرارگرفته است.

فخر اکبری با بیان اینکه در این طرح ۱۰تا ۱۵ هزار نفر در مدارس تحت پوشش قرار می گیرند ادامه داد هم زمان با این اجراها، از دو هفته پیش، اجرای دو نمایش دیگر نیز برای دوره دوم ابتدایی در حوزه ایمنی و ترافیک آغاز شده است.

وی تصریح کرد: برای این دو نمایش ۱۱۹ اجرا در نظر گرفته شده که شامل دو تئاتر ده دقیقه ای و برنامه تله طنز است که توسط مجری کارشناس اجرا می شود.

وی با اشاره به این نکته که این اجراها تا پایان سال جاری ادامه دارد بیان کرد: تعداد ۲۵ هزار دانش آموز با اجرای این برنامه ها آموزش خواهند دید.