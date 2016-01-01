دشمن ایمان و اعتقادات مردم ایران را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه هعای نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه استکبار همواره با برنامه ریزی ها و توطئه های مختلف در تلاش برای تحت تاثیر قراردادن جامعه اسلامی ایران بوده است افزود: دشمن همواره برای انحراف و به چالش کشاندن جامعه اسلامی بر روی قشر جوان سرمایه گذاری ویژه دارد.

وی لزوم برنامه ریزی مسئولان را برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: باید برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان با تمان توان از همه ابزارها استفاده شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: ترویج بی دینی و کاهش حساسیت مردم نسبت به دین از راه های نفوذ دشمنان در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشمن اعتقادات دینی را عامل مهم در تحقق نیافتن اهداف شوم خود در زمینه تحقق اهداف شوم خود می داند افزود: دشمن با کاهش دادن و از بین بردن حساسیت جامعه نسبت به مسائل دینی سعی می کند اهداف شوم خود در زمینه ترویج بی بندباری و بی حجابی را در جامعه محقق کند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی و جنگ نرم سیر فرایند توطئه های فرهنگی استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست و مسئولان برای مقابله با این توطئه ها هوشیارانه عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است افزود: آنچه که امروز جهان اسلام از آن رنج می برد نبود وحدت و انسجام است که باید همه مسلمانان جهان برای خنثی شدن توطئه های استکبار با هم متحد شوند.

حجت الاسلام خاتمی به سالروز ارسال پیام بنیانگذار نظام اسلامی به میخائیل گورباچف در ۱۳ دی سال ۶۷ اشاره کرد و گفت: این پیام در آن مقطع تاریخی بیانگر پیش بینی های امام خمینی(ره) در خصوص ناکارآمدی و ضعف کمونیست در پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان آغاز سال ۲۰۱۶ و میلاد حضرت مسیح (ع) را به تمام دوستداران آن حضرت و مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت.