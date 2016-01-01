بصیرت مردم در حماسه ۹دی ماه چشم دشمنان را کور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: فتنه ۸۸ به دست دشمنان انقلاب و عده ای فریب خورده داخلی برای از بین بردن انقلاب و آرمانهای آن طراحی شده بود.

وی اظهار کرد: فتنه گران با راه اندازی این فتنه به اصل نظام، ولایت فقیه، نهضت عاشورا و امام حسین (ع) تعرض کردند که بصیرت مردم و نگاه دور اندیش و آسمانی مقام معظم رهبری فتنه آنان را خاموش کرد.

وی بیان کرد: فتنه ۸۸ اولین وآخرین فتنه علیه ارزشها وآرمانهای انقلاب اسلامی ایران نیست و دشمن همیشه در صدد ضربه زدن به آرمانها و ارزشهای انقلاب بوده و فتنه ۸۸ اولین وآخرین فتنه علیه ایران اسلامی نبوده و نیست.

امام جمعه یاسوج همچنین با بیان اینکه وحدت رمز موفقیت و پیروزی جوامع مسلمان علیه توطئه های دشمنان اسلام است، تصریح کرد: شیعه و سنی مشترکات زیادی با هم دارند که شامل قبله و قرآن و پیامبر مکرم اسلام است.

حسینی هفته وحدت را هفته ای مغتنم و مهم در جهان اسلام دانست و گفت: مسلمانان از هر مذهبی با هم برادر هستند و نباید بگذارند دشمنان با توطئه های شوم خود تخم تفرقه و فتنه را در بین آنان بیندازند.

وی اظهار کرد: مسلمان باید با الگو گیری از هفته وحدت از هر گونه تفرقه، دورویی و خونریزی دوری کنند و دست دوستی و برادری را به سمت همدیگر دراز کنند.

آمریکاییها همیشه غیرقابل اعتماد بوده اند

خطیب جمعه یاسوج در ادامه به تحریم های جدید آمریکا و به غارت بردن اموال بلوکه شده ملت ایران توسط آمریکاییها بعد از معاهده برجام اشاره کرد و گفت: غارت امول بلوکه شده ایران از سوی آمریکا پیش از اجرای برجام، نقض این معاهده است.

وی تاکید کرد: آمریکاییها همیشه غیرقابل اعتماد بوده اند که نشانه آن تحریم های جدید علیه ایران ،سپاه پاسداران، تحریم های موشکی و دیگر موضوعات از سوی آنان در این چند روز بوده است.

حسینی اینگونه رفتارها از سوی آمریکاییها را نشان از دشمنی دیرینه و ذاتی آنان با ملت ایران دانست و افزود: آمریکاییها نشان داده اند که قابل اعتماد نیستند و باید مراقب این شیطان بزرگ بود.

وی افزود: نباید توطئه های آمریکاییها علیه ملت ایران اسلامی را از یاد برد و باید همیشه و همه جا شعار مرگ بر آمریکا، بر روی زبانهای مردم جاری باشد.

امام جمعه مرکز استان در ادامه به انتخابات مهم دهمین مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی برگزار شده در کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: هر ساله یک انتخاب در ایران برگزار شده که نشان از دموکراسی روشن در این انقلاب است.

وی تاکید کرد: مردم باید با بصیرت و آگاهی خود به کسی رأی دهند که دوست دار انقلاب، دلسوز مردم و معتقد به ارزشها وآرمانهای انقلاب باشد.

حسینی گفت: مردم در انتخابات از هرگونه تعصبات محلی، حزبی و گروهی باید پرهیز کنند و حماسه ای ماندگار را بیافرینند.

وی رأی دادن وشرکت کردن در انتخابات را یک وظیفه شرعی و ملی دانست و افزود: مردم باید در این انتخابات فردی اصلح را انتخاب کنند تا بتواند از منابع ملت و ارزشهای انقلاب دفاع کند.