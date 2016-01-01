مدیرعامل بنیاد فارابی از پشت صحنه «دختر» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش در حاشیه بازدید از پشت صحنه «دختر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی گفت: بنیاد سینمایی فارابی، همسو با ماموریت های تعریف شده و دغدغه های فرهنگی، درصدد است تا بیش از گذشته نقش تعیین کننده ای در تولید آثار خانوادگی و اجتماعی ایفا کند.



تابش درباره تولید فیلم «دختر» گفت: لوکیشن های متعدد، شهرهای دور از مرکز، مضامین اجتماعی و مباحث آسیب شناسانه اثر که در ارتباط با تفاهم نسل هاست از ویژگی های بارز آثار رضا میرکریمی است که در قالب سینمایی ارزنده به تصویر کشیده شده است. مخاطبان امروز سینمای ایران، خواهان فیلم هایی هستند که گوشه ای از لحظات ناب زندگی خود را بر پرده سینما ببینند و با نگاهی نقادانه، مشکلات آن را، ضمن آسیب شناسی صحیح و منصفانه مورد بررسی قرار دهند.



در این فیلم، فرهاد اصلانی، مریلا زارعی و ماهور الوند نقش آفرینی می کنند.



در خلاصه داستان «دختر» آمده است که آقای عزیزی که سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری پالایشگاه آبادان است برای مراسم خواستگاری دخترش آماده می‌شود.



عوامل تولید فیلم «دختر» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: رضا میرکریمی، فیلمنامه‌نویس: مهران کاشانی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، مدیر طراحی: محسن شاه‌ابراهیمی، مجری طرح و مدیر برنامه‌ریزی: جلیل شعبانی، موسیقی: محمدرضا علیقلی، صدابردار: بهمن اردلان، چهره‌پرداز: سودابه خسروی، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، دستیار اول کارگردان، جمشید بهمنی، گروه کارگردانی: رضا مسعودی و نویدالدین دری، جانشین تولید: محمدصادق میرکریمی، مدیر تدارکات: مهدی سهرابی، دستیار تولید: رضا زنجانیان، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، دستیار لباس: فروغ شاهسوند و فیلمبردار پشت صحنه: قصیده گل‌مکانی.