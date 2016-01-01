حسین مسافر آستانه دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، اردلان نماینده منطقه آزاد اروند، همایون قنواتی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، مروانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر، اتابک نادری مدیر امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی و حسین مسافر آستانه نویسنده و کارگردان تئاتر برگزار شد.

مهدی شفیعی در این جلسه زمان و مکان برگزاری جشنواره تئاتر فتح خرمشهر را ۲ ویژگی مهم این جشنواره عنوان کرده و افزود: ماه خرداد که رویدادهای بزرگ تاریخ معاصر ایران در آن رقم خورده و شهری همچون خرمشهر که در جان همه مردم این سرزمین جاودان شده است، ۲ ویژگی این جشنواره تئاتری را رقم زده‌اند که هنرمندان و اصحاب تئاتر می توانند از آن بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

وی حضور اردلان در سازمان منطقه آزاد اروند را برای گسترش بحث های پژوهشی و آموزشی تئاتر در استان خوزستان موثر دانسته و در خصوص انتخاب دبیر نوزدهمین دوره این جشنواره گفت: گزینه های مختلف را با مشورت مدیرکل محترم خوزستان و هنرمندان خرمشهر برای دبیری جشنواره بررسی کردیم و در نهایت به حسین مسافرآستانه رسیدیم که سبقه تئاتری و مدیریتی موفقی به عنوان دبیر جشنواره داشته است. حسین مسافر آستانه نیز با ارادتی که به خرمشهر و این جشنواره دارند با اشتیاق آن را پذیرفتند که صمیمانه از ایشان سپاسگذارم. به امید خدا حضور آقای آستانه باعث هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره خواهد بود.

مدیرکل هنرهای نمایشی در بخش دیگری از این جلسه یادآوری کرد: جشنواره خرمشهر نباید خودش را به الگوهای تکراری محدود کند. این جشنواره متعلق به مردم خرمشهر است و باید به بهترین شکل به مردم ارائه شده و در دسترس همه مردم باشد.

شفیعی تاکید کرد: کیفیت آثار و حرفه ای بودن اجراها باید در اولویت انتخاب آثار برای این جشنواره قرار بگیرد. شهرهایی که در روزهای جنگ بیشترین آسیب را دیده‌اند امروز نیاز به تحرک و نشاط دارند. اجراهای کارناوالی و خیابانی این تحرک را در محیط فراهم می کنند.

شفیعی توجه به قشر کودک و نوجوان و ایجاد نشاط برای نسل آینده را یک ضرورت برای جشنواره فتح خرمشهر عنوان کرد.

حسین مسافر آستانه دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر نیز گفت: اولین شهری که جشنواره ای با نام آن شهر در ایران برگزار شد خرمشهر بود. این ایده ای بسیار خلاقانه است چرا که پروژه های مهم جهانی با نام شهرها مطرح می‌شوند و شهرها به اعتبار رویدادهای فرهنگی مهمی که دارند جهانی می شوند.

وی ۲ عامل مهم در دوام جشنواره ها را کیفیت محصولات و چگونگی برگزاری آن‌ها عنوان و تاکید کرد: جشنواره فتح خرمشهر برای آحاد مردم و کل نظام اهمیت دارد و باید به بهترین شکل برگزار شود.

در ادامه این جلسه جزئیات ساخت ۲ پلاتوی جدید در خرمشهر، تجهیز سالن ها و امکانات موجود، جزئیات و زمانبندی فراخوان، مشارکت منطقه آزاد اروند و نهادهای مختلف استان در برگزاری جشنواره مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

جشنواره تئاتر فتح خرمشهر هر ساله به مناسبت آزادسازی شهر خرمشهر در استان خوزستان برگزار می شود.