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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

فؤاد معصوم:

بدون غلبه بر تروریسم در عراق صلح در جهان برقرار نخواهد شد

بدون غلبه بر تروریسم در عراق صلح در جهان برقرار نخواهد شد

«فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق در سخنانی برقراری صلح در جهان را مستلزم غلبه بر تروریست های تکفیری در عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق در سخنانی بر لزوم غلبه بر تروریسم در این کشور تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه بدون غلبه بر تروریست های تکفیری در عراق، صلح در جهان برقرار نخواهد شد، تصریح کرد: غلبه کامل بر تروریسم نیازمند همکاری های منطقه ای و بین‌المللی است.

رئیس جمهوری عراق ابراز امیدواری کرد تا با حمایت های جامعه جهانی از دولت بغداد و همچنین جلوگیری از کمک های مالی و لجستیکی به تروریست های داعش، این گروه تروریستی هرچه زودتر در عراق نابود شود.

معصوم در ادامه اظهارات خود افزود: شکست کامل داعش بدون اراده مشترک تمامی طرف ها در جهان ممکن نخواهد بود.

کد مطلب 3014241

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