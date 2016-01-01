به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۴:۳۰ در ادامه رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به نفع گسترش فولاد به پایان رسید.

تک گل این دیدار را محمد ابراهیمی مهاجم گسترش فولاد که سابقه بازی در تراکتورسازی را نیز دارد در دقیقه ۳۵ به ثمر رساند و بعداز زدن گل خوشحالی نکرد.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریزی برای این دیدار از گئورگی گئورکیف درون دروازه تیمش استفاده می کند و مرتضی اسدی، شهرام گودرزی، امید نظامی پور، مصطفی اکرامی، محمد نصرتی، مگنو باتیستا، امیر حسین کریمی، سید مهدی سید صالحی، محمد ابراهیمی و سامان نریمان جهان دیگر نفرات گسترش فولاد در این دیدار هستند.

امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی نیز در این بازی از محمدرضا اخباری درون دروازه تیمش استفاده می کند و کارلوس کاردوسو، فردین عابدینی، محمد ایرانپوریان، خالد شفیعی، علی حمودی، ایوب کلانتری، شاهین ثاقبی، مهدی کیانی، آگوستو سزار و فرزاد حاتمی دیگر بازیکنان این تیم در این بازی هستند.