معاون آموزشي وزارت علوم در گفتگوي اختصاصي با مهر : هيات دولت با طرح ساماندهي كنكور وزارت علوم موافقت كرده است

دكتر حسن خالقي - معاون آموزشي وزارت علوم

دكتر"حسين خالقي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هيات دولت در خصوص طرح ساماندهي كنكور كه چندي پيش مطرح شد، اعلام كرد كه وزارت علوم مي تواند در چارچوب اختياراتي كه دارد اين طرح را اجرا كند. اين آخرين شنيده هاي ما از هيات دولت در اين زمينه است اما هنوز ابلاغ رسمي آن به وزارت علوم ارائه نشده است.

وي اظهار داشت: هيات دولت اين طرح را تغيير نداده و آن را تأييد كرده است و به وزارت علوم اين امكان را داده كه اين طرح را به هر صورتي كه مي داند اجرا كند.

معاون آموزشي وزارت علوم در خصوص طرح مشابه ساماندهي كنكور كه توسط مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، افزود: اين طرح نيز جهت نظر خواهي در هيات دولت مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفت، اما هيات دولت با توجه به جامعيت بيشتر، طرح وزارت علوم را مد نظر قرار داده است.

دكتر محمد مهدي زاهدي - وزير علوم

وزير علوم نيز چندي پيش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر اعلام كرده بود: طرح ساماندهي كنكور پس از اينكه در وزارت علوم و كميته اي كه به اين منظور ايجاد شده بود نهايي شد، چهارم دي ماه تقديم دولت شد.

زاهدي در مورد طرح ساماندهي كنكور گفت: بر اساس اين طرح، به شدت اضطراب و كلاس كنكور زدايي مي شود. ضمن اينكه در اين طرح تست هايي كه نمي تواند ملاك علمي مناسبي براي كنكور باشد ارزش خود را از دست مي دهد.

وزير علوم اضافه كرد: پروسه تغيير شيوه برگزاري كنكور يك پروسه چهار ساله است و براي رسيدن به اين هدف بايد دروس دبيرستاني به صورت نهايي و ملي برگزار شود تا بتوان از معدل دوران پيش از دانشگاه به عنوان ملاكي در سنجش و پذيرش دانشجويان استفاده كرد.

وي با بيان اين كه در اين پروسه پذيرش از طريق كنكور كم رنگ مي شود، ادامه داد: در طرح جديد ساماندهي كنكور، سابقه تحصيلي دانش آموزان در دوران پيش از دانشگاه ملاك قرار مي گيرد.

وزير علوم اضافه كرد: در طرح ساماندهي كنكور پروسه سنجش از پذيرش جدا مي شود و سالي دو بار سنجش صورت مي گيرد كه نتايج هر سنجش تا دو سال اعتبار دارد.

وي با اشاره به اين كه در سنجشي كه معدل دوران دبيرستان نيز ملاك است، با كمك و همكاري آموزش و پرورش انجام مي شود گفت: آموزش و پرورش بايد شرايطي را فراهم كند تا كساني كه سال هاي پيش معدل خوبي كسب نكرده اند، بتوانند مجددا در اين سنجش ملي شركت كرده، فرصت ادامه تحصيل از آنها گرفته نشود. در واقع همه مي توانند استعداد و توان علمي را نشان دهند و رقابت كاذب از بين مي رود.

زاهدي افزود : با توجه به پيشنهادهايي كه در زمينه اجراي كنكور به شيوه جديد شده و فعاليت هايي كه وزارت آموزش و پرورش بايد در اين زمينه انجام دهد، اجراي اين شيوه كنكور به سال آينده موكول مي شود. در واقع كنكور سال 1385 بدون تغيير برگزار مي شود و شيوه جديد كنكور مي تواند از سال 1386 اجرا شود.