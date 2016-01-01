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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

پرویز مظلومی:

مستحق پیروزی مقابل ملوان بودیم/ خیلی موقعیت ایجاد کردیم

مستحق پیروزی مقابل ملوان بودیم/ خیلی موقعیت ایجاد کردیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت تیم تحت رهبری وی استحقاق پیروزی مقابل ملوان بندر انزلی را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملوان بندر انزلی و استقلال تهران در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه تساوی دو بر دو به کار خود پایان دادند.

پرویز مظلومی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: من به تیم ملوان به خاطر انجام بازی جوانمردانه تبریک می گویم. از بازیکنان تیم استقلال هم راضی هستم البته از اینکه پیروز نشدیم رضایت ندارم. به نظر من هر دو تیم بازی تماشاگرپسندی را انجام دادند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: ما استحقاق پیروزی در این بازی را داشتیم چون موقعیت های زیادی خلق کردیم اما موفق نشدیم آنها را گل کنیم. یکی از همین توپها در برگشت پنالتی شد و گل خوردیم.

مظلومی در پایان گفت: ملوان همیشه در زمین خود تیم سرسختی است حتی اگر شرایط خوبی نداشته باشد.

 

کد مطلب 3014280

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