سردار قربانی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار مرتضی قربانی را به عنوان مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منصوب کرد.

در حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: نظر به سوابق نورانی، رشادت و خدمات در طول دوران پرافتخار دفاع مقدس شما را به سمت مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منصوب می‌کنم.

امید است با توجه خاص که شایسته نظامیان پیرو امت و ولایت و دلسوختگان انقلاب اسلامی و یاران مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عزیز است وظایف محوله را انجام دهید و ستاد کل از تجربیات ارزنده شما در دوران دفاع مقدس در سایر ماموریت‌ها نیز بهره‌برداری کند.