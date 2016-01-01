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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

تحولات سوریه؛

هلاکت سرکرده تکفیری‌ها در حومه «حماه»/تشدید درگیری‌ها در حومه حمص

هلاکت سرکرده تکفیری‌ها در حومه «حماه»/تشدید درگیری‌ها در حومه حمص

نظامیان ارتش سوریه امروز جمعه طی عملیاتی در حومه استان «حماه»، «عمر الخطیب» از سرکرده‌های گروه‌های تکفیری را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، نظامیان ارتش سوریه امروز جمعه عملیاتی را علیه گروه های تکفیری مستقر در منطقه «کفر زیتا» واقع در حومه استان حماه انجام دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات، «عمر الخطیب» از سرکرده های گروه های تروریستی ـ تکفیری به همراه چند تَن دیگر از همراهانش به هلاکت رسیدند.

در همین حال، رسانه های عربی اعلام کردند در عملیات ارتش در منطقه «کفر زیتا» همچنین 15 عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در بخش هایی از حومه استان حمص خبر می دهند.

توپخانه های ارتش سوریه نیز مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در حومه استان دمشق را طی چند نوبت زیر آتش گرفتند.

این تحولات در حالی است که تروریست های تکفیری مناطقی در حومه استان های حلب و لاذقیه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

کد مطلب 3014290

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