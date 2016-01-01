برنامه های جدید چین برای نوسازی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این برنامه در راستای دستوراتی که «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، در ماه نوامبر در قالب یک سخنرانی صادر کرد انجام می شود.

بر همین اساس نوسازی ساختار فرماندهی ارتش چین از اولویت های نوسازی ارتش این کشور محسوب می شوند.

به نوشته رویترز، دلیل اصلی نوسازی ارتش چین آن است که این کشور در مناقشات دریای چین با قدرت بیشتری ظاهر شود.

بر اساس این گزارش، سه واحد نظامی جدید که در ارتش چین ایجاد شده اند عبارتند از: یک واحد فرماندهی جدید، یک واحد موشکی و بخشی با عنوان نیروی حمایت استراتژیک برای ارتش چین.

مناقشات دریای چین موجب شده تا کشورهای حوزه این دریا به شدت وارد تنش شوند و آمریکا با حمایت از موضوع کشورهای مخالف چین بر شدت این تنش ها افزوده است.

ماجرای منازعات بر سر جزایر سرشار از انرژی دریای شرقی، دیرینه است و اوج آن به سال ۲۰۱۲ بر می گردد که ژاپنی ها آن جزایر را ملی اعلام کردند و اعتراضات گسترده ای در چین علیه این اقدام به راه افتاد.

پکن می گوید مالک سه جزیره میان دو کشور است که در چین به نام «دیائویو» و در ژاپن به نام «سنکاکو» شناخته می شود. چین پیشتر و بارها اعلام کرده که نام این مجمع الجزایر در اسناد تاریخی به قدمت ۶۰۰ سال موجود است و چینی ها مالکیت جزایر را فقط پس از شکست از ژاپن در سال ۱۸۹۵ میلادی به توکیو واگذار کرده اند.