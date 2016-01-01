گسترش فولاد شایسته کسب پیروزی بود/داور پنالتی ما را نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۴:۳۰ در ادامه رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز بعداز کسب تساوی در دربی تبریز در نشست خبری بعداز بازی به خبرنگاران گفت: انتظار داریم تماشاگران تبریزی بیشتر از اینها از تیم ما حمایت کنند و در بازی ها ما را تنها نگذارند.

وی با بیان اینکه امروز دروازه بان ما باعث شد سه امتیاز حساس این بازی را از دست دهیم، ادامه داد: من این دروازه بان را جریمه می کنم چراکه در بازی هفته گذشته نیز خوب نبود و باعث شد ما شکست بخوریم.

کمالوند با تاکید بر اینکه داور بازی نیز امروز خوب قضاوت نکرد، افزود: داور امروز پنالتی حتمی ما را نگرفت و چون ما نفوذ نداریم و تماشاگران زیادی هم نداریم برای همین حق ما را ضایع می کنند.

سرمربی گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه تراکتورسازی امروز موقعیت گلی نداشت، گفت: ما باید امروز برنده می شدیم ولی یک سری اشتباهات باعث شد تا به جای سه امتیاز فقط یک امتیاز بگیریم.

وی سپس با اشاره به رفتن مهدی کیانی به تراکتورسازی گفت: ما بهترین بازیکنان تیممان را به تراکتورسازی می دهیم چون با آنها تعمال داریم ولی انتظار هم داریم که تماشاگران و مردم تبریز و استان از گسترش فولاد نیز حمایت کنند.