به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۴:۳۰ در ادامه رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی تبریز بعداز کسب تساوی در دربی تبریز در نشست خبری بعداز بازی به خبرنگاران گفت: امروز یکی از ضعیف ترین بازی های عمرم را مربیگری کردم.

وی با بیان اینکه کیفیت بازی امروز خیلی پایین بود، افزود: البته ممکن است سردی هوا و باد شدید بر کیفیت این بازی تاثیر منفی گذاشته باشد ولی عملکرد بازیکنان راضی کننده نبود.

قلعه نویی با اشاره به اینکه گسترش فولاد فقط یک موقعیت داشت که آن هم گل شد، گفت: تنها نکته مثبت بازی تراکتورسازی این بود که بازیکنان بعداز دقیقه ۷۰ و ۸۰ افت بدنی نداشتند.

سرمربی تراکتورسازی تبریز در خصوص عملکرد داوری نیز گفت: داور باید هشت دقیقه وقت تلف شده می گرفت ولی این چنین نشد و فقط سه دقیقه وقت اضافه گرفت.

وی در خصوص نفرات جدید تیمش نیز گفت: سه بازیکن دیگر نیز می گیریم تا نقاط عصف خود را پوشش دهیم، از جمله یک مهاجم بلند زن که تا چند روز دیگر قراردادش نهایی می شود.

قلعه نویی در پایان گفت: آخرین صحبتی که در خصوص ادینهو هم داشتم این بود که باشگاه ادینهو رضایت نامه به این بازیکن نمی ‌دهد.