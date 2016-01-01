برگزاری اردوهای جهادی درنوروز/ضرورت سوق دادن دانشجوها به علوم دین

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه نشست منطقه ای مسئولان بسیج دانشجویی، رؤسای دانشگاه ها و فرماندهان سپاه منطقه ارسباران شامل شهرستان های اهر، هریس، کلیبر، ورزقان، خداآفرین و هوراند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد.

عبدالله شادی مسئول بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی در این نشست گفت: پژوهش از خانواده های شهدای دانشجو یکی از اولویت های بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی است.

ضرورت گسترش فرهنگ شهدا در دانشگاه ها

وی سپس اظهار داشت: پژوهش از خانواده‌های شهدای دانشجو، در کنار سایر فعالیت های علمی ضروری است که از مسئولان دانشگاه های استان آذربایجان شرقی انتظار داریم نسبت به تهیه فیلم، مستند و بروشور از زندگی خانواده معظم شهدای دانشجو اقدام کنند تا بیش از پیش فرهنگ شهادت در جامعه و به خصوص در مراکز دانشگاهی گسترش یابد.

شادی با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ شهدا در دانشگاه ها اظهار داشت: کنگره شهدای دانشجو در استان برگزار شد که آذربایجان شرقی در برگزاری کنگره شهدای دانشجو جزو سه استان برتر کشور انتخاب شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ولایت برای دانشجویان، راهیان نور دانشجویی و همچنین اردوهای جهادی در نوروز ۹۵ از برنامه های دیگر بسیج دانشجویی استان است، ابراز داشت: : برگزاری یادواره های شهدای دانشجو در سایر دانشگاه های استان و به خصوص در دانشگاه های بزرگ و شاخص از دیگر برنامه های بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی است.

همچنین در این نشست مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی نیز خواستار سوق دادن دانشجویان به طرف علوم اهل بیت(ع) و اولویت قرار دادن علوم اهل بیت(ع) در پایان نامه ها و پژوهش ها شد.

حجت‌الاسلام سید سعید چاووشی از دانشجویان خواست در کنار تحصیل از مسایل روز دنیا و کشور نیز غافل نشوند و محیط دانشگاهی را به یک محیط سالم و به دور از گرایش های مختلف سیاسی تبدیل کنند و به سوء استفاده کنندگان فرصت فعالیت ندهند.

وجود بسیج دانشجویی یک برکت برای دانشگاه ها است

در این نشست فرمانده سپاه ناحیه اهر نیز وجود بسیج دانشجویی را یک برکت برای دانشگاه ها دانست.

سرهنگ عبدالحسین ایمانی گفت: اگر فرهنگ بسیج و بسیجی در دانشگاه ها حاکم شود شاهد پیشرفت در علوم و پژوهش و قطع وابستگی خواهیم شد .

در این نشست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز گفت: نباید همایش ‌های بسیج دانشجویی تنها به مرکز استان محدود شوند و همین جلسات تبادل افکار نه تنها برای رشد فرهنگی مؤثر خواهد بود بلکه بر معرفت افزایی دانشجویان نیز تأثیر بسزایی دارد.

نادر اسدی افزود: فعالیت‌های بسیج دانشجویی در راستای بصیرت افزایی اکنون برای تمامی دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشجویان نیاز بوده و برگزاری جلسات معرفت افزایی در خارج از مرکز استان با استقبال خوبی همراه خواهد بود.

وی معرفت افزایی در بین دانشجویان را نیازمند همکاری تنگانگ مسئولان بسیج دانشجویی و سپاه پاسداران عنوان کرد و گفت: اگر در فضای دانشگاه‌ها، دانشجویان در مسائل روز و به خصوص مسائل سیاسی به‌ روز باشند قطعاً به راحتی می‌توان عوامل نفوذی را شناسایی کرده و از کشور حفاظت و حراست کرد.