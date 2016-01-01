نخستین پیروزی نزاجا و دانشگاه آزاد در دور برگشت رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ دومین هفته از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو امروز با برگزاری سه دیدار در تهران و گچساران تمام شد که در مهم ترین بازی دانشگاه آزاد اسلامی از سد نفت امیدیه گذشت.

نخستین دیدار این هفته در شهر گچساران برگزار شد. نفت و گاز این شهر مقابل فولاد مبارکه سپاهان به آب زد. دیداری حساس بین تیم‌های چهارم و پنجم جدول که در پایان تیم میزبان مقابل نایب قهرمان فصل پیش خوش درخشید. نفت و گاز گچساران برابر فولاد مبارکه سپاهان با تمام قوا جنگید و در پایان ۹ بر ۶ به پیروزی رسید. این دومین پیروزی گچسارانی ها در این فصل بود. نفت و گاز گچساران با این برد ۴ امتیازی شد و به یک قدمی فولاد مبارکه سپاهان رسید.

بازی دوم بین صدرنشین لیگ برتر و تیم آخر جدول بود. این مسابقه مطابق پیش‌بینی ها پیش رفت و نیروی زمینی ارتش با حساب ۱۴ بر ۱۲ مقابل تیم پرتلاش شهید نوفلاح پیروز شد. با این برد نزاجا ۱۰ امتیازی شد تا جایگاهش در صدر جدول دست نخورده باقی بماند.

آخرین دیدار بین دانشگاه آزاد اسلامی، مدافع عنوان قهرمانی، و تیم خوب نفت امیدیه برگزار شد. پیش از این بازی هر دوتیم با هشت امتیاز در بالای جدول حضور داشتند. با پایان این مسابقه هم تغییری در جدول رده بندی به وجود نیامد. مسابقه دور رفت این دو تیم با اختلاف یک گل به سود دانشگاهی ها تمام شده بود. این بار هم دیداری بسیار حساس و دیدنی برگزار شد که در نهایت دانشگاه آزاد ۱۴ بر ۷ مقتدرانه حریف سرسخت خود را از پیش رو برداشت تا ۱۰ امتیازی شود.

با این حساب پرونده هفته دوم دور برگشت لیگ برتر واترپلو بسته شد. مسابقات امسال با برگزاری سه دیدار جمعه هفته آینده (۱۸ دی ۱۳۹۴) ادامه پیدا می‌کند. نیروی زمینی ارتش میزبان نفت و گاز گچسار ان است و نفت امیدیه و سپاهان هم به ترتیب از نوفلاح تهران و دانشگاه آزاد اسلامی پذیرایی می‌کنند.

نتایج هفته دوم دور برگشت لیگ برتر واترپلو:

نفت و گاز گچساران ۹ – فولاد مبارکه سپاهان ۶

شهید نوفلاح ۱۲ – نیروی زمینی ارتش ۱۴

دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴ – نفت امیدیه ۷