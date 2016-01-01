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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۴۳

رئیس باشگاه ناپولی خطاب به هواداران:

فیلم جدیدم را ببینید تا یک بازیکن تراز اول جذب کنم

فیلم جدیدم را ببینید تا یک بازیکن تراز اول جذب کنم

رئیس باشگاه ناپولی از هواداران این باشگاه خواسته در صورتی که خواهان به خدمت گرفتن یک بازیکن درجه یک برای تیمشان هستند باید برای تماشای فیلم جدید او در مقام تهیه کننده به سینماها بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آئورلیو دو لارنتیس» می خواهد به وعده اش مبنی بر خرید یک بازیکن درجه یک در فصل نقل و انتقالات زمستانی جامه عمل بپوشاند. وی که تهیه کننده فیلم نیز هست از هواداران ناپولی خواسته به تماشای فیلم «کریسمس با رئیس» بروند تا بتواند از نظر مالی یک بازیکن تراز اول را به خدمت بگیرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، لارنتیس گفته موفقیت در گیشه بدین معنی است که وی می تواند برای خرید بازیکن جدید هزینه کند.

لارنتیس گفت: بازیکنی که من می خواهم ۱۷ - ۱۸ ساله نیست. بازیکنی که حدفاصل سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ متولد شده باشد مطلوب ماست. ترجیح می دهم برای خرید بازیکنی که کمی هم تجربه دارد به طور میلیونی هزینه کنم.

وی در ادامه افزود: بی تردید وقتی شما می خواهید یک بازیکن بخرید به باشگاهی نیاز دارید که بخواهد بازیکنش را بفروشد. نمی توانیم اسلحه سمت کسی بگیریم. ما پیش از این مذاکراتمان را با جمعی از بازیکنان که از کشورهای متفاوتی هم هستند آغاز کرده ایم. همه آنها می توانند به پیشرفت تیم ما کمک کنند.

کد مطلب 3014328

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