خدا امروز صبا را تنبیه کرد/ به خودمان باختیم نه به نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم های صبای قم و نفت تهران اظهار داشت: امروز در حالی در خانه مغلوب شدیم که بازیکنان ما در حد و اندازه خود ظاهر نشدند و در شرایطی سه گل خوردیم که تیم حریف یک موقعیت خطرناک هم نداشت.

وی افزود: موقعیت های گل زیادی خلق کردیم اما فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد.

سرمربی صبا گفت: با تمام احترامی که برای نفت تهران قائلم اعتقاد دارم ما امروز به خودمان باختیم و نه تیم حریف و تمامی نفرات ما از درون دروازه گرفته تا خط حمله در شرایط خوبی قرار نداشتند.

دایی بیان داشت: این بازی باید درس عبرتی برای ما باشد تا بیشتر کار کنیم و در تعطیلات به تیم شایسته ای تبدیل شویم تا بتوانیم در آینده این شکست را جبران کنیم.

وی عنوان کرد: تعویض های ما در نیمه دوم صبا را هجومی تر کرد اما وقتی یک بازیکن از محوطه ۶ قدم نمی تواند توپ را وارد دروازه کند چه باید بکنیم.

دایی گفت: فکر می کردیم که از قبل برنده هستیم و بازیکنان ما با غرور وارد زمین شدند و خدا امروز تیم ما را تنبیه کرد.

سرمربی صبای قم تصریح کرد: تیم ما مهاجم های خوبی دارد اما گاهی در عملکرد نهایی در چارچوب مشکل پیدا می کنیم و این بی دقتی امروز گریبانگیر تیم ما شد.