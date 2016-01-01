تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی با بارش برف در روز شنبه

جعفر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تداوم تعطیلی برخی مدارس استان همزمان با ادامه بارش برف، یخبندان جاده ها و برودت هوا در روز شنبه خبر داد و افزود: تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی شهرستان بستان آباد فردا شنبه تعطیل است.

وی با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی خاروانا نیز تعطیل است، ادامه داد: تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی شهرستان کلیبر نیز فردا تعطیل است.

پاشایی سپس افزود: مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری و روستایی هوراند نیز تعطیل و مدارس مقاطع متوسطه دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول شهری شهرستان جلفا و هادی شهر تعطیل است.

وی با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی چاراویماق نیز تعطیل است، افزود: همچنین تمام مقاطع تحصیلی بخش سیه رود شهرستان جلفا نیز فردا تعطیل است.

پاشایی در خصوص وضعیت برگزاری امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه نیز گفت: امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی سر موعد مقرر اعلام شده برگزار خواهد شد و تعطیل نخواهند بود.

وی ادامه داد: اگر اخبار جدیدی در خصوص تعطیلی های مدارس استان وجود داشته باشد از طریق رسانه ها به اطلاع دانش اموزان می رسد.