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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۲۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان به مهر خبر داد:

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی با بارش برف در روز شنبه

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی با بارش برف در روز شنبه

تبریز - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تعطیلی برخی مدارس استان با بارش برف در روز شنبه خبر داد.

جعفر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تداوم تعطیلی برخی مدارس استان همزمان با ادامه بارش برف، یخبندان جاده ها و برودت هوا در روز شنبه خبر داد و افزود: تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی شهرستان بستان آباد فردا شنبه تعطیل است.

وی با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی خاروانا نیز تعطیل است، ادامه داد: تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی شهرستان کلیبر نیز فردا تعطیل است.

پاشایی سپس افزود: مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری و روستایی هوراند نیز تعطیل و مدارس مقاطع متوسطه دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول شهری شهرستان جلفا و هادی شهر تعطیل است.

وی با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی چاراویماق نیز تعطیل است، افزود: همچنین تمام مقاطع تحصیلی بخش سیه رود شهرستان جلفا نیز فردا تعطیل است.

پاشایی در خصوص وضعیت برگزاری امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه نیز گفت: امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی سر موعد مقرر اعلام شده برگزار خواهد شد و تعطیل نخواهند بود.

وی ادامه داد: اگر اخبار جدیدی در خصوص تعطیلی های مدارس استان وجود داشته باشد از طریق رسانه ها به اطلاع دانش اموزان می رسد.

کد مطلب 3014336

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    نظرات

    • رویا ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      0 0
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      من محصل مقطع چهارم تجربی از ناحیه ی 3تبریز هستم.تقاضا میکنم اگر ممکنه مدارس مقطع دبیرستان را هم تعطیل اعلام کنید...
    • فائزه تميزي ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
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      جرا مدارس راهنمايي خسروشاه تعطيل نميشود؟
    • Sana bakhtavat ۰۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
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      لطفا تو تعطيلى مدارس تبريز يه تجديد نظرى بكنين
    • علی محمودی ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
      0 0
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      باید حتما فردا 18 بهمن مدارس جلفا تعطیل شو د😠

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