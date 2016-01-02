حال اورژانس بیمارستان ها هنوز ناخوش است

به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین بار مراجعات بیمارستان های دولتی بر دوش بخش اورژانس و پرسنلی است که در این بخش مشغول خدمت هستند. این وضعیت باعث شده تا کمبودهای بخش اورژانس هر بیمارستان با توجه به آمار مراجعات بیماران، بیش از پیش خودنمایی کند.

اورژانس بیمارستان ها

اورژانس بیمارستان ها به عنوان «گرانیگاه» یک مرکز درمانی محسوب می شود. زیرا، بیمار در اولین گام به این بخش مراجعه می کند و می خواهد از خدمات درمانی فوریتی برخوردار شود. در دوران وزارت خانم دکتر وحید دستجردی بود که معطلی ۹۰ دقیقه ای بیماران در اورژانس از قول او رسانه ای شد و حتی مهلت ۴ ماهه ای برای بهبود وضعیت اورژانس بیمارستان ها، داد. اما، اتفاق خاصی رخ نداد، تا اینکه مشکلات اورژانس بیمارستان ها، بار دیگر در دولت یازدهم و در وزارت دکتر هاشمی رسانه ای شد.

تیر ماه امسال بود که وزیر بهداشت پس از بازدید شبانه از تعدادی از اورژانس های شلوغ بیمارستان های بزرگ پایتخت، اولتیماتوم دو هفته ای به روسای بیمارستان ها داد تا وضعیت اورژانس بیمارستان خود را اصلاح کنند و گزارش کار به وی بدهند.

بر اساس دستور وزیر بهداشت به روسای بیمارستان ها، تامین نیروی پرستاری اورژانس باید با بهره گیری از پرسنل متخصص با تجربه حداقل ۱۰ سال و با پرداخت مناسب و ایجاد انگیزه برای فعالیت در اورژانس باشد و نیروهای طرحی و دانشجو در بخش های غیر اورژانس بکارگیری شوند.

همچنین باید پرستاران با تجربه در تریاژ مستقر شوند و دو نفر متخصص اورژانس در اورژانس های شلوغ بیمارستان های بزرگ بکار گرفته و از سوی دیگر کمبود نیروی خدماتی در بخش اورژانس بیمارستان ها نیز برطرف شود.

حالا پس از گذشت ۵ ماه از مهلت دو هفته ای وزیر بهداشت به آن دسته از روسای بیمارستان های شلوغ و بزرگ تهران برای اصلاح وضعیت بخش اورژانس بیمارستان خود، شرایط هنوز ایده آل نشده است. هرچند وزیر بهداشت، در پاسخ به این ابهام، عنوان داشته که اصلا وضعیت اورژانس این بیمارستان ها، با گذشته قابل قیاس نیست. اما، در مراجعه ای که به اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی در جنوب تهران داشتیم، متوجه حجم زیاد کار و کمبود کادر درمانی در این بخش شدیم.

تنها یک متخصص طب اورژانس به همراه ۴ یا ۵ پرستار در اورژانس بیمارستانی که به گفته پزشک شیفت آن، روزانه حداقل ۳۰۰ مراجعه به اورژانس بیمارستان گزارش می شود. ساعتی از روز بود که تخت خالی برای پذیرش بیمار اورژانسی نبود و ناگزیر می بایست در انتظار بماند تا شاید حال مریض یکی از تخت ها بهتر شود.

معضل صندلی در اورژانس

در اورژانس این بیمارستان، معضلی به نام کمبود صندلی به شدت ملموس بود. بطوریکه اگر یکی از همراهان بیمار اورژانسی برای لحظاتی از جای خود برمی‌خاست، وقتی بر می گشت، خبری از صندلی نبود.

یکی از بیماران اورژانس که زن سالخورده ای بود و مشکل تنفسی داشت، می گفت که ۴ روز است برای رفتن به بخش آی سی یو بیمارستان، روی تخت اورژانس منتظر مانده است. این در حالی است که اورژانس هر بیمارستان به عنوان حیاتی ترین بخش مرکز درمانی شناخته می شود و می بایست از امکانات و تجهیزات درمانی کافی برای پاسخگویی به بیماران اورژانسی برخوردار باشد.

پرستاران، لحظه ای فرصت نشستن نداشتند و مدام به بیماران رسیدگی می کردند. این شرایط نشان می داد که کمبود پرستار جدی است و می بایست تعداد پرستاران اورژانس حداقل به ۲ برابر برسد تا شرایط برای پاسخگویی بهتر به بیماران فراهم شود.

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر گفته است که بخش اورژانس ۵۷۰ بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت روزانه پذیرای ۶۳ هزار بیمار و مصدوم هستند.

وی با اشاره به بهسازی و نوسازی ۱۲۰ اورژانس بیمارستانی ریفرال و تروما، عنوان داشته است که در حال حاضر ۷۵۰۰ تخت در بخش‌های اورژانس داریم که در قالب این برنامه ۲۰۰۰ تخت دیگر نیز به آن اضافه می‌شود. البته این اقدام حداقل یک سال زمان می‌خواهد.

آقاجانی ابراز امیدواری کرده است که وی در یک سال آینده این ۱۲۰ بخش اورژانس ساخته شوند و بتوانیم ۲۰۰۰ تخت هم به تخت‌های اورژانس اضافه کنیم.

معاون وزیر بهداشت همچنین از اصلاح اشکالات ۱۵ اورژانس بیمارستانی که بیشترین مراجعات را داشتند خبر داده و گفته است که با بررسی در این اورژانس ها مشخص شد که نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و شرایط ساختمانی این بیمارستان ها نیاز به اصلاح دارد.

حال اورژانس بیمارستان های شلوغ و پر ازدحام، هنوز مثل حال بیماران بد حالی است که به آنها مراجعه می کنند. شاید نسبت به چند سال قبل و حتی چند ماه قبل بهتر شده باشد، اما هنوز حال خوبی ندارند.