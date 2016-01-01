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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۰۱

ملی پوشان امید بدرقه شدند؛

غیبت سرمربی در بدرقه تیم فوتبال امید/ شام مشترک با وزیر و رئیس

غیبت سرمربی در بدرقه تیم فوتبال امید/ شام مشترک با وزیر و رئیس

مراسم بدرقه تیم فوتبال امید ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون فوتبال و در غیاب سرمربی این تیم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمود گورزی وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم امید حضور داشتند. ضمن اینکه از سوی مسئولان فدراسیون و تیم امید از نهادهایی که برای آماده سازی و سفرهای این تیم مشارکت کرده بودند تقدیر شد.

نکته قابل  توجه در این مراسم غیبت محمد خاکپور سرمربی تیم فوتبال امید بود که البته عنوان شد به خاطر مشکلات شخصی در این مراسم حضور پیدا نکرده است اما بعید به نظر می رسد سرمربی تیم امید ایران برای چنین مراسمی از قبل برنامه ریزی نکرده باشد. ضمن اینکه قرارداد خاکپور هنوز برای هدایت تیم امید امضا نشده است!

پس از این مراسم اعضای تیم فوتبال امید به همراه وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال شام مشترکی را صرف کردند.

کد مطلب 3014345

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