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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۴۷

حبیب کاشانی:

هیچ هزینه‌ای از وزارت ورزش ندیدم/ خوشحال می‌شویم کی‌روش را ببینیم

هیچ هزینه‌ای از وزارت ورزش ندیدم/ خوشحال می‌شویم کی‌روش را ببینیم

مدیر تیم فوتبال امید تاکید کرد در راه آماده سازی این تیم برای مقدماتی المپیک هیچ هزینه ای از سوی وزارت ورزش ندیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال امید با ابراز امیدواری از اینکه این تیم بتواند به طلسم 40 ساله نرفتن به المپیک پایان دهد گفت: زمانی که برنامه های تیم امید را تنظیم می کردیم نگران اختلاف بین مثلث کمیته المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بودیم که خدا را شکر الان شرایط خیلی خوبی وجود دارد و همه برای حمایت آمدند.

وی در مورد کمک هایی که به این تیم شده و کمک 400 میلیونی وزارت ورزش گفت: ما هیچ هزینه ای از وزارت ورزش ندیدیم. کمیته ملی المپیک هم یکصد و سی دو دو میلیون تومان برای آماده سازی تیم ما در نظر گرفت که هنوز دنبال آن هستیم.

کاشانی درمورد حضور کی‌روش در قطر گفت: به مناسبت سال نو میلادی یک ایمیل برای کی‌روش فرستادم و سال نو را به او تبریک گفتم و در همان ایمیل به او گفتم که خوشحال می‌شویم او را در قطر ببینیم.

وی درمورد اینکه کی‌روش در هتل تیم امید نمی‌تواند حضور داشته باشد، گفت: این قوانین AFC است که برای سرمربی و مربی و کسانی که می‌توانند اطراف تیم باشند، کارت صادر کرده و به ما ربطی ندارد و اینکه کی‌روش در کدام هتل مستقر خواهد شد، ارتباطی به ما پیدا نمی‌کند و این قوانین است. ان‌شاءالله کی‌روش را در قطر ببینیم و با حضور او بازیکنان تیم امید انگیزه بیشتری می‌گیرند.

کد مطلب 3014359
رضا خسروي

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