به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال امید با ابراز امیدواری از اینکه این تیم بتواند به طلسم 40 ساله نرفتن به المپیک پایان دهد گفت: زمانی که برنامه های تیم امید را تنظیم می کردیم نگران اختلاف بین مثلث کمیته المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بودیم که خدا را شکر الان شرایط خیلی خوبی وجود دارد و همه برای حمایت آمدند.

وی در مورد کمک هایی که به این تیم شده و کمک 400 میلیونی وزارت ورزش گفت: ما هیچ هزینه ای از وزارت ورزش ندیدیم. کمیته ملی المپیک هم یکصد و سی دو دو میلیون تومان برای آماده سازی تیم ما در نظر گرفت که هنوز دنبال آن هستیم.

کاشانی درمورد حضور کی‌روش در قطر گفت: به مناسبت سال نو میلادی یک ایمیل برای کی‌روش فرستادم و سال نو را به او تبریک گفتم و در همان ایمیل به او گفتم که خوشحال می‌شویم او را در قطر ببینیم.

وی درمورد اینکه کی‌روش در هتل تیم امید نمی‌تواند حضور داشته باشد، گفت: این قوانین AFC است که برای سرمربی و مربی و کسانی که می‌توانند اطراف تیم باشند، کارت صادر کرده و به ما ربطی ندارد و اینکه کی‌روش در کدام هتل مستقر خواهد شد، ارتباطی به ما پیدا نمی‌کند و این قوانین است. ان‌شاءالله کی‌روش را در قطر ببینیم و با حضور او بازیکنان تیم امید انگیزه بیشتری می‌گیرند.