عملیات گسترده ارتش عراق برای پاکسازی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار از شروع عملیات گسترده نظامی در شرق شهر الرمادی برای بازپس گیری مناطقی که تحت اشغال تروریست های داعش قرار دارد، خبر داد.

به گفته المحلاوی در مرحله اول از این عملیات مناطق الصوفیه، السجاریه و جوبیه در شرق الرمادی که در مجاورت رود فرات قرار دارد، بازپس گرفته خواهد شد.

حمید الدیلمی فرماندار الرمادی نیز تاکید کرد: نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی الرمادی، وارد ۴ منطقه در شرق این شهر شده اند.

پیش از این یکی از مقامات محلی استان الانبار از دولت عراق سرعت در تکمیل روند آزادسازی مرکز الرمادی و پاکسازی آن از تروریست های مسلح داعش و مواد منفجره کار گذاشته شده، شده بود.