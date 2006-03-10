توجه به "بودجه سايه" در شرايط فعلي ضروري است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد خوش چهره رئيس كميته اقتصادي فراكسيون اكثريت مجلس درحاشيه جلسه علني امروز در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: نمايندگان بايد با در نظر گرفتن آخرين تحولات هسته اي در بودجه سال آينده تصميم گيري عقلاني و منطقي را اتخاذ كنند.

وي افزود: در جلسه غيرعلني كه پيشنهاد آن به هيئت رئيسه داده شده است قرار است نمايندگان در جريان آخرين تحولات پرونده هسته اي قرار گيرند تا بتوانند در تصميم گيري عقلاني كه بخشي از آن مربوط به بودجه مي شود، منطقي عمل كنند.

نماينده مردم تهران تصريح كرد: در شرايط فعلي بايد اصولگرايانه تر حركت كنيم و در حال حاضر عرصه جهاني را براي ايران به گونه طراحي مي كنند كه بين تحقير ملي و تهديد ملي يكي را انتخاب كند.

خوش چهره گفت: در اين راستا انتظار اين است كه حتما برنامه هايي را در عرصه اجرا براي شرايطي كه بخواهيم گزينه دوم را انتخاب كنيم بطور شفاف ، مشخص سازيم تا در آينده مجبور نشويم با اين موضوع انفعالي برخورد كنيم.

وي گفت: لازم است درك صحيحي از محيط خارج و بين الملل و آنچه كه به عنوان تهديد متوجه ايران است داشته باشيم تا بتوانيم به محيط داخل يعني تدوين بودجه بپردازيم.

خوش چهره در پايان تاكيد كرد: به نظر مي رسد ملاحظات مربوط به بودجه بدون در نظر گرفتن يا كم در نظر گرفتن محيط بين الملل در حال انجام است.