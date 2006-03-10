نخستين آزمون جامع دوره ‌هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين آزمون كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شد، 5 هزار و 371 داوطلب در 29 كد رشته و در 69 مركز سراسر كشور به همزمان به رقابت پرداختند.

نخستين آزمون جامع دوره‌هاي كارداني پودماني به صورت تستي چهار گزينه ‌اي برگزار شد و داوطلبان 120 دقيقه براي پاسخگويي به سئوال ها فرصت داشتند.

رشته هايي از جمله هوانوردي، مهندسي پرواز، تعمير و نگهداري هواپيما، اويونيك، ماشين ابزار، نقشه ‌كشي صنعتي، كنترل ‌صنعتي، نرم‌ افزار سيستم، نرم ‌افزار رايانه، سخت افزار رايانه، معماري، حقوق قضايي (گرايش علوم ثبتي) و تربيت مربي مراكز پيش از دبستان كد رشته‌هاي اين آزمون بودند.

همچنين رشته هاي آموزش زبان انگليسي، مترجمي نوار و فيلم، چاپ و نشر، امور فرهنگي، روابط عمومي، كتابداري و اطلاع‌ رساني، حسابداري مالي، حسابداري صنعتي، مهمانداري (اقامتي)، خدمات مسافرتي و جهانگردي، راهنماي آموزشي، اصلاح و تربيت، فيلم ‌سازي (عكاسي و فيلمبرداري)، گل و گياهان زينتي، مترجمي زبان انگليسي و گرافيك رايانه‌ اي از ديگر كد رشته ‌هاي امتحاني اين آزمون بوده است.

نتايج نخستين آزمون جامع دوره‌هاي كارداني علمي، كاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي دهه سوم فروردين ماه سال آينده اعلام مي شود.