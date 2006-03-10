كنگره قرآن پژوهان جهان در اصفهان برگزار مي شود / پيشينه غني و اسلامي پايتخت فرهنگي جهان اسلام بايد معرفي شود

حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مورد فعاليتهايي كه اين سازمان براي اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام پيش بيني كرده است، اظهار داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برنامه هاي بسياري براي اين شهر در نظر دارد كه اگر امكانات مناسب فراهم شود اين برنامه ها به مرحله اجرا در خواهند آمد.

حجت الاسلام عراقي با اشاره به شخصيتهاي برجسته اي كه در اصفهان فعاليت مي كردند، يادآورد شد: چهره هاي بسيار درخشاني در علم، فلسفه، قرآن شناسي، تاريخ، تفسير، هنر، فرهنگ و ادبيات در اصفهان وجود داشته كه بسياري از آنها ناشناخته هستند.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گفت: اين سازمان در نظر دارد با كمك علما و و شخصيتهاي برجسته علمي اصفهان كنگره قرآن پژوهان جهان را در پايتخت فرهنگي برگزار كند و همچنين با همكاري فرهنگستان هنر مكتب معماري اصفهان را زنده كرده و پيش چشم جهانيان قرار دهيم.

به گزارش "مهر"، اهميت اصفهان به اندازه ‌اي است، كه در اكثر دانشنامه هاي بزرگ جهان مدخلي به آن اختصاص يافته و سفرنامه‌هايي از محاسن و شكوه ظاهري و باطني آن به نگارش درآمده و مظاهر تمدن آن چون سبك معماري كه از هشت سبك سنتي تشكيل شده، مكتب فلسفي و فقهي اين شهر بسيار چشمگير است.

از دوره قبل از اسلام، چيزي به جز بقاياي آتشكده ‌اي در كوه آتشگاه، اكتشافات اندكي در تپه اشرف و همچنين پل شهرستان (متعلق به دوران ساسانيان) به جا مانده است كه از ميان آن سه، تنها بناي برپا و برجا پل شهرستان است. بيشترين ابنيه تاريخي و آثار باستاني باقيمانده از دوران فرهنگ و تمدن اسلامي است.

آثاري از تمامي دوره‌ هاي تاريخي پس از اسلام در اين شهر به جا مانده است، اما آثار دو دوره باشكوه از تاريخ اصفهان يعني دوره سلجوقي و دوره صفوي برجستگي خاصي دارند و هر كدام داراي ويژگيها و سبك معماري مخصوص به خود است.

پيشنهاد انتخاب اصفهان به عنوان پايتختهاي فرهنگي جهان اسلام، در اجلاس وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي كه 25 تا 27 آذر ماه در الجزاير برگزار شد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

بر اساس مصوبه وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي، از روز يكشنبه يازدهم دي ماه امسال و همزمان با نخستين روز از سال 2006 ميلادي، شهر اصفهان پس از مكه مكرمه براي يكسال دومين پايتخت فرهنگي 57 كشور اسلامي شد.

به همين مناسبت، همزمان با عيد سعيد قربان پرچمهاي 57 كشور اسلامي در ميدان امام اصفهان برافراشته و اصفهان به طور رسمي، براي يكسال پايتخت فرهنگي جهان اسلام شد .