معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با مهر : نوگرايي ديني نوعي بازتوليد انديشه ديني است/ سازمان تبليغات اسلامي در راستاي نوگرايي ديني با حفظ اصول و ارزشهاي اسلام ناب محمدي(ص) فعاليت مي كند

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: به نظر مي ‌رسد نوگرايي ديني نوعي باز توليد انديشه ناب ديني با نگاه به مقتضيات و ادبيات روز و ادبيات مخاطبين است و يا اينكه نو‌گرايي توجه‌ دادن جامعه و مخاطبان دين به نقاط مغفول و زواياي توجه نشده‌ دين است. به عنوان مثال امام (ره) در جريان انقلاب اسلامي نوآوري داشتند اما اين نوآوري از بطن و متن دين با نگاهي دوباره به تكاليف الهي و توجه به بزرگترين فريضه، يعني حفظ حدود و ثغور اسلام ناب ‌محمدي (ص) انجام شد .

حجت الاسلام موسوي هوايي افزود: در انديشه انقلاب اسلامي، نگاه نو به دين و گزاره ‌هاي ديني، نگاهي كه از آن اداره جامعه و تربيت و پرورش نسلها استخراج مي‌ شد نوعي نوگرايي در انديشه ديني را تداعي كرد، در واقع وجود عنصر اجتهاد و جميع آنچه در آن دخيل است مثل علم به زمان، حوادث آن و درك مقتضيات زمان و مكان، اسلام را ديني پويا، نوگرا و همراه با زمان و پيشرفتهاي مادي آن قرار داده و در واقع نوعي ملاك گذاري و معيار‌سنجي در راستاي عدم انحراف بشريت از صراط انساني و الهي ارائه مي ‌دهد.

وي يادآورشد: زماني كه بخواهيم دعوت به دين را از حالت گفتاري و زباني خارج كنيم، بايد در گسترده‌ رسانه ‌هاي ديداري، شينداري و مكتوب، آرمانها، اهداف، نتايج و دستورالعملهاي ديني و الهي را باز توليد كنيم و از تمام فضاها و ظرفيتها به حسب همان فضا و به مقتضاي آن ابزار بايد براي رساندن پيام دين كمك گرفت، اعم از محيط‌‌ هاي حقيقي و محيط‌ هاي مجازي.

حجت الاسلام موسوي با اعلام اينكه حاكميت ديني اعم از قواي سه گانه و نهادهاي كشور و رويكرد در بناي ساختار اجتماعي همه بايد جنبه توحيدي و سوق الي ‌اللهي بيابند، گفت: محور اصلي چنين تحول عظيمي در مكتب ما اقامه همه جانبه قسط و عدالت است .

وي در مورد فعاليتهاي سازمان تبليغات اسلامي در راستاي نوگرايي ديني گفت: در اين زمينه سازمان تبليغات اسلامي در زمينه‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و تبليغي رويكرد بسيار متفاوتي را ارائه داده است. اين سازمان همچنين در راستاي استفاده از ابزار نوين و فضاي مجازي براي ارائه معارف ديني در قالبهاي مختلف هنري و ادبياتي اقدامات قابل توجهي داشته است. با يك مراجعه ساده به سايتهاي مختلفي كه به نحوي مرتبط با سازمان تبليغات اسلامي هستند، اين امر به خوبي مشاهده خواهد شد .

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اينكه در زمينه ‌هاي پژوهشي و كمك به تنظيم اسناد فرهنگي و اجتماعي مباحثي چون "منشور ملي جوانان" و يا "منشور اخلاقي جوانان"، " نظام تبليغات كشور"، "ساماندهي نظام تبليغات ديني"، "روشهاي نوين يافت سنجه ‌هاي دينداري"، "اصول و سياستهاي تقويت ‌باورهاي ديني" مورد توجه سازمان تبليغات اسلامي است، گفت: اين مباحث از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مقامات حقوقي و حقيقي ديگر به سازمان ارجاع مي‌ شوند كه اين امر نقش سازمان تبليغات اسلامي در نوگرايي ديني با حفظ اصول و ارزشهاي اسلام ناب محمدي (ص) نشان مي دهد.

وي افزود: در حيطه توليد كتاب و حمايت از نشريات حوزه دين و پايان ‌نامه‌ هاي دانشجويي عناوين انتخاب شده و طرحهاي تحقيقي‌ پذيرفته شده به لحاظ كمي، حداقل در حد 60درصد نشانگر نوگرايي ديني به معنايي است كه عنوان شد، در زمينه نقد آثار روشنگري و ايجاد فضاي تضارب مثبت آراء، بدون جنجالهاي ژورناليستي و سياسي نيز سازمان تبليغات اسلامي گامهاي مؤثري برداشته است. در زمينه تبليغ، برپايي گفتمانهاي دانشجويي در دانشگا‌ههاي سراسر كشور با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و بسيج دانشجويي و هيئتها و تشكلهاي دانشجويي حركتهاي بسيار مناسب و مورد نياز و علاقه‌ جوانان انجام شده است.