۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه فنی الغدیر زنجان جذب کار می شوند

علیرضا آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دانشگاه فنی حرفه‌ای یکی از دانشگاه‌های نسل سوم است، افزود: نقش و محوریت این دانشگاه به‌عنوان دانشگاه نسل سوم دانشگاه فنی حرفه‌ای یک دانشگاه تقاضامحور، کارآفرین و فناور بوده و متولی رشته‌های فنی است.

وی اظهار کرد: دانشگاه فنی حرفه‌ای برای همین نقشی که دارد به‌عنوان کارآفرین متمایز از سایر دانشگاه‌ها است.

آراسته با تأکید بر این که دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌ای سریع جذب بازار کار می‌شوند، عنوان کرد: این دانشگاه به‌عنوان کارآفرین و به جهت فنی بودن رشته‌های تحصیلی، دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیل سریع جذب بازار کار می‌شوند و چه‌بسا که در حین تحصیل خود وارد بازار کارشده باشند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای الغدیر زنجان گفت: در این میان ۷۰ تا ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه جذب بازار کارشده‌اند و این وجه تمایزی با سایر دانشگاه‌ها است.

وی اظهار کرد: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی اهمیت این نوع دانشگاه ها و رشته‌ها را احساس می‌کنیم و دانشجویان این نوع دانشگاه‌ها خود اشتغال‌زا هستند و کارآفرینی می‌کنند و بعد از فارغ‌التحصیلی یک حرفه‌ای را مرتبط با رشته خود شروع و عده‌ای نیز در کنار آن‌ها مشغول به‌کار می شوند که این نوع دانشگاه‌ها در بحث اقتصاد مقاومتی وظیفه خطیری را بر عهده دارند.

آراسته در خاتمه افزود: رشته‌های فنی در مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه‌ها ی فنی حرفه‌ای دانشجو می‌پذیرد.