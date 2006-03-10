سعد كميل در استفاده از كارتها توجيه شده بود

هوشنگ نصيرزاده كارشناس داوري فوتبال با بيان اين مطلب درخصوص داوري ديداراستقلال و پرسپوليس به خبرنگار"مهر" گفت : سعد كميل درمجموع درمقايسه با داوران قبلي داربي كمتر ازكارت هاي زرد و قرمز استفاده كرد و سعي داشت با اعمال مديريت به اداره بازي بپردازد كه به اعتقاد من اين شيوه قضاوت آنهم از سوي يك داور آسيايي را بايد مثبت و قابل قبول ارزيابي كرد .

نصيرزاده تصريح كرد : البته كميل مي توانست با كارت هاي زرد بيشتري ازخشونت بازي بكاهد ولي به نظر رسيد در اين كار توجيه شده است بطوري كه از همان ابتداي كار اصل را بر اداره بازي بدون عوامل بازدارنده گذاشت و خوشبختانه بازيكنان نيز در اعمال اين نوع مديريت به او كمك كردند تا كمترين حادثه را در جريان اين داربي شاهد باشيم .

وي در خصوص تك دقيقه 90 علي عليزاده بر روي حسين كاظمي گفت : به اعتقاد من تكل سنگين عليزاده كارت قرمز مستقيم داشت چون علاوه بر اينكه در اين صحنه توپي وجود نداشت تكل عليزاده درست روي ساق پاي كاظمي فرود آمد و همانطور كه ديديد او بر اثر شدت مصدوميت قادر به ادامه بازي نشد .

نصيرزاده با تاكيد بر اينكه خطايي كه در آخرين دقيقه وقت اول از سوي محمد رضا ماماني بر روي اصغر طالب نسب درون محوطه جريمه رخ داد به هيچ وجه پنالتي نبود گفت : به اعتقاد من در اين صحنه دوبازيكن تنه به تنه شدند و در نهايت ازكنار مالكيت توپ را از آن خود كرد و هيچگونه خطايي دراين صحنه اتفاق نيفتاد .

كارشناس داوري فوتبال كشور يادآورشد : درچند صحنه كمك داوران با سعد كميل ناهماهنگ نشان دادند و حتي در دو صحنه نيمه دوم به اشتباه حركت بازيكنان استقلال را آفسايد اعلام كردند كه اين اشتباهات بسيارفاحش بود .

نصيرزاده در پايان گفت : درمجموع قضاوت كميل دراين ديدارمتعادل بود ، هرچند اتفاقات اين مسابقه هم با داربي هاي گذشته تفاوت داشت و كمتر حادثه يا درگيري جدي بين بازيكنان رخ داد .